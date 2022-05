Pressfocus Na zdjęciu: Marcos Alonso

Chelsea – Watford: typy i przewidywania na mecz Premier League. Oba zespoły znają już swoje miejsce w tabeli, zatem ostatni mecz ligowy będzie dla nich jedynie sparingiem. Watford pożegna się po tym sezonie z Premier League, bo wyjątkowo słabej kampanii. Chelsea natomiast pewna jest już trzeciej pozycji. Czy możemy zatem spodziewać się emocji na Stamford Bridge?

Chelsea – Watford, typy i przewidywania

The Blues w ostatnim meczu ligowym prezentowali się dobrze w ofensywie, jednak brakowało im szczęścia i wykończenia w kluczowych momentach. Mecz z Leicester zakończył się remisem 1:1, choć gospodarze wyraźnie przeważali, a rywale oddali tylko jeden celny strzał. W starciu z Watfordem szansę dostaną prawdopodobnie rezerwowi, a trener nie będzie angażował już zawodników, którzy w tym sezonie stanowili o sile Chelsea Londyn. Z drugiej strony biorąc pod uwagę formę rywala, każdy inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy będzie traktowany jako niespodzianka.

Ponad dwa miesiące upłynęły od ostatniego zwycięstwa Watfordu. Szerszenie są bez wątpienia jedną z najsłabszych ekip w tym sezonie Premier League, co potwierdzają dobitnie ich wyniki. Tylko sześć zwycięstw w lidze to liczba, która jest wystarczająco wymowna. Trudno znaleźć mocne strony Watfordu. Nie wydaje się, żeby w ostatnim meczu ligowym i to przeciwko Chelsea, mogli oni czymś zaskoczyć rywali. Spodziewamy się jednostronnego meczu, który może być dla The Blues treningiem strzeleckim. Nasz typ: Chelsea Powyżej 2.5 gola.

Chelsea – Watford, ostatnie wyniki

The Blues pod koniec sezonu wpadli w lekki dołek, co potwierdzają ich statystyki. Z ostatnich pięciu meczów ligowych wygrali oni tylko raz – z Leeds. Oprócz tego zremisowali trzy mecze i jeden przegrali. Chelsea zdecydowanie w tych pojedynkach brakowało wykończenia. W meczach z Manchesterem United i Leicester byli wyraźnie stroną dominującą, jednak nie udało im się tego udokumentować.

Piłkarzom Evertonu mogło być w 30 kolejce wstyd, że nie udało im się wygrać z Watfordem. Dla Szerszeni był to jeden z nielicznych pojedynków w rundzie wiosennej, którego nie przegrali. Oprócz tego spotkania, patrząc na dziesięć poprzednich raz udało im się wygrać, a wszystkie pozostałe przegrali. Fatalne statystyki.

Chelsea – Watford, sytuacja kadrowa

Po stronie Chelsea kilka braków. Z powodu kontuzji nie zagrają Chilwell, Hudson-Odoi i Werner. Zagrożony jest także występ Christensena i Kovacicia, którzy zmagają się z urazami. Nie grali oni w ostatnim meczu i wiele wskazuje, że nie pojawią się na murawie także w spotkaniu z Watfordem.

Lista absencji po stronie gości jest bardzo długa. Na pewno nie pojawią się: Hernandez, Louza, Sarr, Kucka, Cleverly i Dennis. Wątpliwy wydaje się także występ N’Koulou, Kiko Femenii i Kinga. Przy tylu brakach trudno będzie rywalizować na równym poziomie na Stamford Bridge.

Chelsea – Watford, historia

W ostatnich sezonach mecze między tymi drużynami są wyjątkowo jednostronne. Pięć poprzednich za każdym razem wygrywali piłkarze Chelsea. W tym sezonie różnica była niewielka, na Vicarage Road wygrali 2:1 The Blues. Wcześniej Watfordowi udało się wygrać w 2018 roku. Wówczas Szerszenie rozgromiły Chelsea aż 4:1. Od tamtej pory upłynęło jednak wiele czasu.

Chelsea – Watford, kursy bukmacherskie

Chelsea – Watford, przewidywane składy

Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Thiago Silva, Ruediger – James, Kante, Loftus-Cheek, Alonso – Ziyech, Lukaku, Mount

Watford: Foster – Ngakia, Kabasele, Troost-Ekong, Kamara – Kayembe, Sissoko, Gosling – Kalu, Joao Pedro, Sema

Chelsea – Watford, transmisja

Spotkanie obejrzycie jedynie w CANAL+Online. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Premier League będą transmitowane o tej samej godzinie, stąd brak transmisji na żadnym z kanałów telewizji naziemnej.

