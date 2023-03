Chelsea – Everton: typy, kursy, zapowiedź (18.03.2023)

Chelsea - Everton, typy na mecz 28. kolejki Premier League. W ostatnim czasie Graham Potter złapał nieco oddechu, bowiem jego podopieczni zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W Premier League sytuacja londyńczyków wciąż jest mizerna, bowiem zajmują dopiero dziesiątą lokatę. W sobotę zagrają z walczącym o utrzymanie Evertonem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Stamford Bridge Premier League Chelsea Everton 1.52 4.20 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2023 18:34 .

Chelsea – Everton, typy i przewidywania

Ostatnie miesiące były bardzo trudne dla Grahama Pottera. Temat jego zwolnienia przewijał się w mediach nieustannie, a do takiego rozwiązania właścicieli Chelsea namawiali również kibice. Ostatecznie w klubie wytrzymano ciążącą presję, a Anglik nieco odbudował swoją pozycję. Londyńczycy notują serię trzech kolejnych zwycięstw, a co najważniejsze – wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W zespole nie brakuje nadziei, że będzie to przełomowy moment w kontekście reszty sezonu i całej kadencji Pottera. W sobotę Chelsea zmierzy się na Stamford Bridge z walczącym o utrzymanie Evertonem. Podopieczni Seana Dyche’a wydostali się ze strefy spadkowej, ale wciąż są zagrożeni. W Londynie spodziewamy się natomiast podtrzymania dobrej passy gospodarzy. Nasz typ – wygrana Chelsea.

Superbet 1,50 Wygrana Chelsea Zagraj!

Chelsea – Everton, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Chelsea nie napawa optymizmem. Z sobotniego meczu wyłączeni są kontuzjowani Cesar Azpilicueta, Armando Broja i Thiago Silva. Pod znakiem zapytania stoją także występy Masona Mounta, Raheema Sterlinga czy Reece’a Jamesa. Po poważnym urazie do zdrowia powraca powoli N’Golo Kante, lecz przeciwko Evertonowi nie powinien jeszcze zagrać.

W szeregach The Toffees zabraknie na pewno Androsa Townsenda, który narzeka na kontuzję kolana. Od dłuższego czasu pauzują także Dominic Calvert-Lewin i Nathan Patterson.

Chelsea – Everton, ostatnie wyniki

Chelsea ma za sobą trzy kolejne zwycięstwa. W miniony weekend londyńczycy ograli na wyjeździe Leicester City 3-1, a wcześniej wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Po bardzo dobrym spotkaniu The Blues pokonali na Stamford Bridge Borussię Dortmund 2-0. Przed tym meczem udało się przełamać niesprzyjającą serię kolejnych gier bez wygranej. W 26. kolejce Premier League Chelsea okazała się lepsza od Leeds United (1-0).

Pod wodzą Seana Dyche’a Everton walczy o utrzymanie w Premier League. W poprzedniej kolejce udało się skromnie pokonać Brentford 1-0, co pozwoliło wydostać się ze strefy spadkowej. Wcześniej The Toffees zremisowali z Nottingham Forest (2-2), a także ulegli Arsenalowi (0-4) i Aston Villi (0-2).

Chelsea – Everton, historia

Obie drużyny grały ze sobą w pierwszej kolejce tego sezonu Premier League. Na Goodison Park Chelsea wygrała 1-0 po golu nieobecnego już w składzie Jorginho. Bilans wcześniejszych spotkań układa się bardzo ciekawie – z pięciu ostatnich meczów między tymi ekipami dwukrotnie wygrywała Chelsea, dwukrotnie Everton, a raz padał remis.

Chelsea – Evertonm, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Chelsea. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1,50. W przypadku wygranej Evertonu jest to nawet aż 7,50. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL.

Chelsea – Everton, przewidywane składy

Chelsea: Kepa, Fofana, Badiashile, Cucurella, Loftus-Cheek, Fernandez, Kovacić, Chilwell, Felix, Havertz, Mudryk

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Tarkowski, Godfrey, Gueye, Doucoure, Onana, McNeil, Iwobi, Gray

Chelsea – Everton, transmisja meczu

Sobotni mecz 28. kolejki Premier League między Chelsea a Evertonem rozpocznie się o godzinie 18:30. Transmisję z tego spotkania można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.