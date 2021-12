PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Chelsea – Brighton: typy i kursy na mecz Premier League. Celujący w obecnym sezonie w mistrzowski tytuł podopieczni Thomasa Tuchela w ostatnim tegorocznym ligowym spotkaniu zmierzą się na Stamford Bridge z Brighton. The Blues przystąpią do tego pojedynku w roli faworyta, ale nie mogą sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi informacje o formie obu drużyn oraz ich sytuacji kadrowej.

Chelsea – Brighton, typy i przewidywania

Chelsea przystąpi do środowego spotkania w roli zdecydowanego faworyta i jeżeli nie chce skomplikować swojej sytuacji w walce o mistrzowski tytuł w żadnym wypadku nie może sobie pozwolić na stratę punktów. The Blues będą mieli po swojej stronie atut w postaci gry na własnym stadionie, ale muszę spodziewać się trudnej przeprawy. Brighton w tym sezonie doznało zaledwie jednej porażki na boiskach rywali.

Chelsea wygrała 3 z.4 dotychczasowych pojedynków z Brighton na Stamford Bridge. Co więcej goście nie zdobyli jeszcze na obiekcie The Blues bramki. W każdym z wygranych przez gospodarzy meczów oglądaliśmy również co najmniej dwie bramki i podobnego scenariusza spodziewamy się w środę. Nasz typ: wygrana Chelsea + powyżej 1,5 bramki

Chelsea – Brighton, ostatnie wyniki

Chelsea w ostatniej kolejce stanęła na wysokości zadania i zapisała na swoje konto trzy punkty. Podopieczni Thomasa Tuchela w wyjazdowym pokonali 3:1 Aston Villę, ale niemiecki szkoleniowiec nie krył po zakończeniu spotkania zdenerwowania. Zarzucił władzom Premier League niesprawiedliwość w podejmowaniu decyzji o przekładaniu poszczególnych spotkań, co jego zdaniem kosztowało jego drużynę stratę kilku punktów w ostatnich tygodniach. Porażka z West Hamem (2:3) oraz remisy z Evertonem (1:1) i Wolverhampton (0:0) sprawiły, że The Blues mają obecnie sześć punktów straty do prowadzącego w tabeli Manchesteru City.

Brighton jeszcze niedawno notował serię jedenastu kolejnych ligowych spotkań bez wygranej, ale fatalną passę udało mu się przerwać w świąteczną niedzielę. Przed własną publicznością pokonał 2:0 Brentford i obecnie plasuje się w środku ligowej tabeli. Forma zaprezentowana w ostatnim meczu może jednak nie wystarczyć do sprawienia niespodzianki w konfrontacji z The Blues, którzy nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów.

Chelsea – Brighton, historia

Bilans dotychczasowych spotkań zdecydowanie przemawia na korzyść Chelsea, która dotychczas nie doznała ani jednej porażki w ligowym meczu z Brighton. The Blues wygrali 6 z 8 rozegranych do tej pory pojedynków z najbliższym swoim rywalem.

W poprzednim sezonie piłkarzom Brighton udało się sprawić niespodziankę na Stamford Bridge. Rozegrane w kwietniu tego roku spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Powtórzenie takiego wyniku byłoby dla gości ogromnym sukcesem.

Chelsea – Brighton, kursy bukmacherów

Chelsea choć miała w ostatnich spore problemy z odnoszeniem zwycięstw jest oczywiście uznawana przez bukmacherów za faworyta środowego spotkania. Kursy na wygraną The Blues oscylują obecnie w okolicy 1.40-1.45.

Chelsea – Brighton, transmisja meczu

Środowe spotkanie na Stamford Bridge rozpocznie się o godzinie 20:30. Spotkanie będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Canal+ Sport, a skomentuje je Przemysław Pełka i Michał Gutka. Za pośrednictwem internetu mecz będzie można oglądać w usłudze Canal+ online.

