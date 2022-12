Chelsea – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (27.12.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Wtorek 27 grudnia w Premier League, zapowiada się interesująco. Tego dnia zaplanowano starcie Chelsea kontra Bournemouth.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Bournemouth 1.35 5.40 9.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 grudnia 2022 18:45 .

Chelsea – Bournemouth, typy i przewidywania

Wyraźnym faworytem wtorkowej potyczki jest Chelsea. Spodziewamy się jednak, że Bournemouth sprawi londyńczykom niemało problemów. To prawdopodobne między innymi ze względu na historię meczów bezpośrednich. Ponadto The Blues nie imponują forma strzelecką. Uważamy, że w spotkaniu padnie poniżej 2,5 bramki.

STS 2,21 Poniżej 2,5 bramki – TAK Przejdź do STS

Chelsea – Bournemouth, sytuacja kadrowa

Graham Potter nie będzie miał do dyspozycji pięciu piłkarzy. Kontuzjowani są: Armando Broja, Wesley Fofana, N’Golo Kante, Ben Chilwell, a także Ruben Loftus-Cheek.

Gary O’Neil przy ustalaniu składu musi pominąć dwa nazwiska. Nieobecni przez problemy zdrowotne są Neto oraz David Brooks.

Chelsea – Bournemouth, ostatnie wyniki

Trudno stwierdzić, czy piłkarze Chelsea tęsknili za powrotem Premier League. The Blues przed przerwą na mistrzostwa świata, przegrali dwa arcyważne mecze. Zespół Grahama Pottera poległ w derbach Londynu z Arsenalem. Później Chelsea musiała uznać wyższość Newcastle, czyli swojego rywala w walce o awans do Ligi Mistrzów. Nie należy zapominać, że The Blues odpadli z Pucharu Ligi Angielskiej, z którego wyeliminował ich Manchester City. Ekipa Grahama Pottera kilkanaście dni temu przegrała także w sparingu, z Aston Villą.

Na rozegranie meczu towarzyskiego nie zdecydowało się Bournemouth. Wisienki od razu przystąpiły do rywalizacji w Pucharze Ligi Angielskiej. Gary O’Neil nie zdołał awansować ze swoją drużyną do ćwierćfinału tych rozgrywek. Minimalnie lepsze okazało się Newcastle. Ostatnią potyczką Bournemouth w Premier League, był zaś wygrany wyraźne mecz z Evertonem na własnym stadionie.

Chelsea – Bournemouth, historia

Drużyny te po raz ostatni konfrontowały się ze sobą w sezonie 2019/2020. Wówczas Bournemouth sprawiło Chelsea mnóstwo problemów. Wisienki wygrały na wyjeździe 1:0, a u siebie wywalczyły remis 2:2.

Chelsea – Bournemouth, kursy bukmacherów

Chelsea – Bournemouth, przewidywane składy

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Gallagher, Cucurella; Mount, Aubameyang, Sterling

Bournemouth: Travers; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Christie, Cook, Lerma, Anthony; Billing, Solanke

Chelsea – Bournemouth, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się we wtorek 27 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 40-letni Simon Hooper. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:30. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay.

