Chelsea – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (20.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

W środowy wieczór na Stamford Bridge czekają nas zaległe derby Londynu. Trzecia w tabeli Chelsea podejmie u siebie goniący czołową czwórkę Arsenal. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji telewizyjnej.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Arsenal 1.90 3.75 4.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2022 23:04 .

Chelsea – Arsenal, typy i przewidywania

Obie drużyny mają swoje cele do zrealizowania na finiszu sezonu 2021/2022. Chelsea skupia się na tym, aby zakończyć rozgrywki na podium. Z kolei Arsenal pragnie powrotu do Ligi Mistrzów. Drużyny potrzebują zatem punktów. Tymczasem zwycięzca może być tylko jeden. My nie pokusimy się o wytypowanie tego kto wygra. Sądzimy zaś, że powinniśmy spodziewać się goli.

Chelsea – Arsenal, ostatnie wyniki

Początek kwietnia był niezwykle trudny dla sympatyków Chelsea, która sensacyjnie została rozbita na własnym stadionie przez Brentford. Kilka dni później The Blues ponownie musieli przełknąć gorycz porażki, gdyż przegrali u siebie z Realem Madryt. Podopieczni Thomasa Tuchela zrewanżowali się hiszpańskiej ekipie na jej terenie, ale to i tak Królewscy awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Londyńczycy powody do radości mieli w Premier League, gdy nie dali szans Southampton i Crystal Palace.

Zobacz także: tabela Premier League

Piłkarze Arsenalu mieli autostradę do znalezienia się w czołowej czwórce tabeli Premier League na koniec tego sezonu. Kanonierzy po szokujących porażkach z Crystal Palace i Brighton zjechali na drogę szybkiego ruchu. Po tym jak ulegli Southampton, zawodnicy Mikela Artety są już na mocno wyboistej drodze i w pozostałych spotkaniach nie mogą sobie pozwolić na wpadki.

Chelsea – Arsenal, prawdopodobieństwo wygranej

Chelsea – Arsenal, historia

Kluby te konfrontowały się ze sobą aż 136 razy. Bilans ich rywalizacji jest niezwykle wyrównany. 50 meczów na swoją korzyść rozstrzygnęła Chelsea. Jedno spotkanie więcej wygrał Arsenal. 35-krotnie zdarzył się zaś remis.

Chelsea – Arsenal, kursy bukmacherów

Chelsea – Arsenal, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 20 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 51-letni Jonathan Moss. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:45. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport 2.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.