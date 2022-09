Celtic – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (06.09.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Real Madryt we wtorek o 21:00 rozpocznie walkę o drugi z rzędu triumf w Lidze Mistrzów. Pierwszy przeciwnik mistrza Hiszpanii to Celtic.

Celtic – Real Madryt, typy i przewidywania

Jeżeli na boisko wybiega aktualny triumfator Ligi Mistrzów, trudno nie uważać go za faworyta. Zwłaszcza gdy naprzeciw wybiega zespół z poza TOP5 lig w Europie. Celtic prezentuje się jednak na tyle dobrze, że może sprawić iż Real Madryt nie będzie miał łatwo o zwycięstwo. Sądzimy, że w Glasgow gola strzelą oba zespoły. Taki scenariusz ziścił się w siedmiu z dziesięciu ostatnich wyjazdowych meczów Realu.

Celtic – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Ange Postecoglou przy ustalaniu składu prawdopodobnie pominie trzy nazwiska. Nie należy spodziewać się, że w meczu udział wezmą: Kyogo Furuhashi, Carl Starfelt oraz Yosuke Ideguchi. Na sytuację kadrową nie powinien narzekać Carlo Ancelotti. Jedyni nieobecni to odgrywający marginalne role w zespole Alvaro Odriozola i Jesus Vallejo.

Celtic – Real Madryt, ostatnie wyniki

Ostatniego dnia lipca Celtic rozpoczął starania o obronę tytułu mistrza Szkocji. Zrobił to najlepiej jak mógł, bo od zwycięstwa 2:0 z Aberdeen. Jak się później okazało, drużyna z Glasgow wygrała później także pięć kolejnych ligowych spotkań. W tym niedawne Old Firm Derby z Rangers FC (4:0). Dzięki temu Ange Postecoglou i jego podopieczni w ligowej tabeli mają komplet osiemnastu punktów oraz pięć oczek przewagi nad Rangers FC. Ponadto Celtic awansował do 1/4 finału Pucharu Ligi Szkockiej, po wyeliminowaniu Ross County.

Przeciwnikowi ze Szkocji nie ustępuje mistrz Hiszpanii, który także wybitnie rozpoczął walkę o ponowny triumf w lidze. Real Madryt jako jedyny zespół z TOP5 lig w Europie, ma komplet zwycięstw. Królewscy triumfowali dotychczas czterokrotnie. Na swoim rozkładzie mają już: Almerię, Celtę Vigo, Espanyol, a także Real Betis. Nie należy zapominać, że zawodnicy Carlo Ancelottiego w bieżącej kampanii zdążyli już wygrać jedno trofeum – Superpuchar Europy.

Celtic – Real Madryt, historia

Kluby te w oficjalnych meczach konfrontowały się ze sobą dwukrotnie. Miały one miejsce jeszcze w Pucharze Mistrzów, w edycji 1979/1980. Były to starcia ćwierćfinałowe, w których kluczem okazał się atut własnego boiska. Celtic zwyciężył u siebie 2:0. Real Madryt przed własną publicznością odrobił stratę dwóch trafień z nawiązką. Do półfinału awansował po wygranej 3:0.

Celtic – Real Madryt, kursy bukmacherów

Celtic – Real Madryt, przewidywane składy

Celtic: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Abada, Giakoumakis, Jota

Real Madryt: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius

Celtic – Real Madryt, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się we wtorek 6 września. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 34-letni Sandro Schärer. Pierwszy gwizdek szwajcarskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję na żywo przeprowadzi Polsat Sport Premium 2.

