Celta Vigo – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2022)

Celta Vigo – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Dzięki przerwie reprezentacyjnej Królewscy mieli dość czasu, żeby zapomnieć o zawstydzającej porażce z FC Barceloną 0:4. Real Madryt ma wciąż sporą przewagę w lidze i przynajmniej na razie nie musi czuć zagrożenia ze strony Sevilli i Barcy. W ramach 30 kolejki lider tabeli pojedzie do Vigo, by zmierzyć się z Celtą.

Celta Vigo – Real Madryt, typy i przewidywania

Patrząc już po samych wynikach w ostatnim czasie możemy stwierdzić, jak nierówną drużyną jest Celta Vigo. Drużyna z Balearów nie strzela zbyt wielu bramek, a jej piłkarze w trakcie meczów popełniają liczne błędy. Było tak chociażby w domowym spotkaniu z Levante. Co by się jednak nie działo, Celtowie mogą ciągle liczyć na swojego lidera – Iago Aspasa. 34-letni Hiszpan zdaje się być jak wino – im starszy tym lepszy. W tym sezonie zdobył już 13 bramek i jest na piątym miejscu listy najlepszych strzelców La Liga.

FC Barcelona w ostatnim Klasyku obnażyła braki Realu, gdy ten musi radzić sobie bez Karima Benzemy. Nie ma na ten moment zawodnika, który mógłby go w drużynie zastąpić. W klubie jest wielu zawodników, którzy praktycznie nie liczą się w planach Carlo Ancelottiego i rzadko wybiegają na boisko. W tej grupie znajdują się Isco, Luka Jovic, Mariano Diaz, Dani Ceballos, Gareth Bale i Eden Hazard. Ten ostatni z powodu kolejnej kontuzji wypadł z gry do końca sezonu. Trudno przewidywać, jak szybko Królewscy otrząsną się po porażce z Blaugraną i wrócą na zwycięską ścieżkę. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Celta Vigo – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Celta w meczu z Realem Madryt będzie musiała poradzić sobie bez kontuzjowanego Hugo Mallo. Kapitan drużyny zmaga się z urazem kolana i jego występ jest wykluczony.

Do składu Królewskich po wyleczeniu kontuzji wraca już Karim Benzema. Niewątpliwie jest to dla gości poważne wzmocnienie. Do zdrowia wraca już także Ferland Mendy, ale nie wiadomo, czy trener zdecyduje się wystawić go od razu w podstawowym składzie. Wykluczony jest występ Edena Hazarda, który musiał przejść operację usunięcia płytki do osteosyntezy w prawej kości strzałkowej i nie zagra już do końca sezonu.

Celta Vigo – Real Madryt, ostatnie wyniki

Bilans Celty w ostatnim czasie nie wygląda najlepiej. Tylko jedny zwycięstwo na pięć meczów i to po szalonym meczu z RCD Mallorca, zakończonym wynikiem 4:3. Oprócz tego porażki z Atletico 0:2 i Villarrealem 0:1 i dwa remisy z Levante 1:1 i bezbramkowy z Realem Betis.

Cieniem na ostatnich wynikach Los Blancos kładzie się wysoka porażka z Dumą Katalonii 0:4. Pozostałe cztery spotkania ligowe Real Madryt wygrywał bez problemów, kolejno z Deportivo Alaves, Rayo Vallecano, Realem Sociedad i RCD Mallorca.

Celta Vigo – Real Madryt, historia

Gospodarzom dawno już nie udało się wygrać z Realem Madryt. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2017 roku podczas ćwierćfinału Pucharu Króla. Od tamtej pory Celtowie nie wygrali żadnego z 11 meczów przeciwko Realowi. Udało im się w tym czasie zremisować trzy z nich. Pozostałe osiem wygrali Królewscy.

Celta Vigo – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Mimo gry na wyjeździe faworytem tego meczu jest Real Madryt. Uśrednione kursy na zwycięstwo gości wynoszą ok.1.90. Linia na Celtę Vigo wynosi mniej więcej 4.00. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Celta Vigo – Real Madryt, przewidywane składy

Celta Vigo: Dituro – Kevin Vazquez, Aidoo, Araujo, Galan – Brais Mendez, Suarez, Fran Beltran, Cervi – Thiago Galhardo, Iago Aspas

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Alaba, Eder Militao, Mendy – Kroos, Casemiro, Modric – Rodrygo, Benzema, Junior Vinicius

Celta Vigo – Real Madryt, transmisja

Transmisja meczu dostępna będzie na antenie Eleven Sports 1. Mecz “na żywo” w Internecie obejrzycie na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS.

