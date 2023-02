Pressfocus Na zdjęciu: Zawodnicy Atletico Madryt

Celta Vigo – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Spotkanie z Getafe było kolejnym w tym sezonie, w którym Rojiblancos nie byli w stanie zamknąć meczu i ruszyć odważniej do przodu. Z takim nastawieniem może być trudno o podium La Liga.

Celta Vigo – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Niemałym widowiskiem było ostatnie spotkanie ligowe Celty Vigo, która wygrała 4:3 na wyjeździe z Realem Betis. Błękitni zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, a media chwaliły ich determinację i jakość w ofensywie. Niestety, takie spotkania w przypadku Celty nie są czymś na porządku dzienny, Drużyna dysponuje sporym potencjałem, który nie zawsze potrafi odpowiednio spożytkować. Świadczy o tym, chociażby jej pozycja w tabeli. Po 20. kolejkach Celtowie zajmują dopiero 13. miejsce, a do tego mają ujemny bilans bramkowy. To coś, nad czym zdecydowanie trzeba popracować.

Podopieczni Diego Simeone w tym sezonie w wielu meczach nie potrafili postawić kropki nad “i” i tak samo było w starciu z Getafe. Atletico Madryt nie imponuje skutecznością i jakością w ataku, który osłabiony jest brakiem Joao Felixa. Memphis Depay jak na razie nie nie jest w stanie wpasować się do drużyny, a trener nie ufa Holendrowi. Bez skutecznego napastnika może być trudno o walkę o podium ligowe. A Real Sociedad odskoczył już na cztery punkty. Diego Simeone powinien zdecydowanie ofensywniej ustawiać grę Los Colchoneros. Jak na razie wielu zawodników zwyczajnie się marnuje. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Celta Vigo – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Celta bardzo dobrze weszła w nowy sezon i jak na razie zanotowała tylko jedną porażkę w pięciu spotkaniach. Udało jej się zremisować z Villarrealem, a także wygrać kolejno z Elche, Athletikiem Bilbao i Realem Betis. Zwłaszcza zwycięstwo w ostatniej kolejce, podczas którego padło aż siedem bramek robiło wrażenie.

Atletico przyzwyczaiło nas już do tego, że nie strzela zbyt wielu bramek. W poprzedniej kolejce zremisowało tylko 1:1 ze znajdującym się w strefie spadkowej Getafe. Wcześniej udało się wygrać 1:0 z Osasuną, a także 3:0 z Realem Valladolid. Rojiblancos odpadli jednak z rozgrywek pucharu Króla po porażce 1:3 z Realem Madryt.

Celta Vigo – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Po stronie Celty dwa istotne braki. Kontuzji doznał etatowy bramkarz, Agustin Marchesin, którego między słupkami zastępuje obecnie Ivan Villar. Z powodu nadmiaru żółtych kartek zawieszony jest natomiast Unai Nunez.

Celta Vigo – Atletico Madryt, historia

Aż pięć bramek padło w poprzednim bezpośrednim starciu tych drużyn, które miało miejsce w 5. kolejce La Liga. Atletico pokonało wówczas pewnie Celtę 4:1. Los Colchoneros mają patent na Celtów. Nie przegrali z nimi od września 2018 roku. Od tamtej pory rozegrali łącznie ze sobą osiem spotkań. Trzy z nich zakończyły się remisem. Pozostałe pięć to wygrane Atletico.

Celta Vigo – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Nieco niższe kursy przed tym spotkanie oferowane są na zwycięstwo Atletico Madryt, co pokazuje, że takiego rozstrzygnięcia spodziewają się bukmacherzy. Typ na wygraną Atletico to 2.25, podczas gdy linia na zwycięstwo Celty Vigo wynosi 3.60. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Celta Vigo – Atletico Madryt, kto wygra

Celta Vigo – Atletico Madryt, przewidywane składy

Celta: Villar – Mingueza, Aidoo, Dominguez, Galan – Perez, Veiga, Beltran, de la Torre – Aspas, Larsen

Atletico: Oblak – Llorente, Savic, Hermoso, Mandava – Correa, de Paul, Koke, Lemar – Griezmann, Morata

Celta Vigo – Atletico Madryt, transmisja

Jeśli szukacie transmisji meczu Celty Vigo z Atletico Madryt, to znajdziecie ją na antenie CANAL+Sport 2. Początek rywalizacji został zaplanowany na niedzielę 12 lutego o godzinie 16:15.

