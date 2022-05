Burnley – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (22.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Joelinton z Newcastle

Burnley – Newcastle United to jeden z niedzielnych meczów Premier League. Gospodarze wciąż walczą o to, by pozostać w angielskiej elicie na kolejny sezon. Mają wszystko w swoich rękach i by nie oglądać się na rywali muszą zdobyć trzy punkty.

Burnley – Newcastle United, typy i przewidywania

Dla gospodarzy to najważniejszy mecz ostatnich lat. Muszą wygrać, by bez oglądania się na rywali zapewnić sobie utrzymanie w lidze. na kolejny sezon. Goście są piłkarsko lepsi, ale w niedzielę na boisku istotne mogą byc takie czynniki jak presja i determinacja. Piłkarze Burnley będą mogli liczyć poza tym na gorące wsparcie swoich kibiców. Wszystkie bilety na Turf Moor zostału już wyprzedane. Nasz typ: wygrana gospodarzy

Burnley – Newcastle United, sytuacja kadrowa

Gospodarze nie będą mogli liczyć w tym meczu na wsparcie Matthewa Lowtona, który obejrzał ostatnio czerwoną kartkę. Kontuzje wykluczają ponadto Ashelya Westwooda, Mateja Vydrę i Johanna Gudmundssona.

Spore grono nieobecnych ma też zespół z Newcastle. Kontuzje leczą Jonjo Shelvey i Joseph Willock. Ponadto poza kadrą są Jamal Lewis, Isaac Hayden i Cieran Clark.

Burnley – Newcastle United, ostatnie wyniki

Atmosfera w Burnley jest nerwowa. Gospodarze są nad strefą spadkową, ale mają tyle samo punktów co Leeds United. Ekipę Michaela Jacksona ratuje obecnie tylko lepszy bilans bramkowy. By nie oglądać się na rywala gospodarze muszą w niedzielę wygrać. Wówczas bez względu na wynik Leeds utrzymają się w elicie.

Piłkarze Burnley nie wygrali żadnego z trzech ostatnich meczów. 19 maja zdobyli jednak cenny punkt na boisku Aston Villi (1:1). Optymizmem napawać może ich to, że nieźle radzili sobie ostatnimi czasy na własnym boisku. W kwietniu wygrali aż trzykrotnie ogrywając Everton, Southampton i Wolves.

Możemy być jednak pewni, że piłkarze Newcastle United tanio skóry nie sprzedadzą. Kilka dni temu boleśnie przekonał się o tym Arsenal, który przegrał na boisku Srok 0:2. Warto jednak mieć na uwadze, że zespół Eddie’ego Howe’a mizernie gra na wyjazdach, gdzie przegrał cztery z pięciu ostatnich spotkań.

Burnley – Newcastle United, historia

Zespoły te zagrają ze sobą po raz trzeci w tym sezonie. W pierwszej rundzie Newcastle United pokonało skromnie swojego rywala 1:0. Burnley było natomiast górą w Pucharze Ligi. W meczu padł bezbramkowy remis, a o awansie gości przesądziły rzuty karne.

Burnley – Newcastle United, kursy bukmacherów

Burnley – Newcastle United, przewidywane składy

Burnley: Pope – Long, Tarkowski, Collins – Roberts, Brownhill, Cork, McNeil, Taylor – Cornet, Barnes

Newcastle: Dubravka – Targett, Burn, Lascelles, Trippier – Joelinton, Guimaraes, Loongstaff – Almiron, Wilson, Saint-Maximin

Burnley – Newcastle United, transmisja meczu

Wszystkie spotkania ostatniej, 38. kolejki angielskiej ekstraklasy rozpoczną się w niedzielę o 17:00 czasu polskiego. Pojedynek ten będzie można śledzić w ramach Multi Premier League na antenie Canal + Sport i na Canal + Online.

