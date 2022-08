Przed 3. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Mueller

Bayern Monachium i Borussia Dortmund idą łeb w łeb po dwóch kolejkach nowego sezonu Bundesligi. Czy w trzeciej gigantom także uda się zainkasować komplet punktów?

Borussia Dortmund – Werder Brema. Typy, kursy, zapowiedź

Pomimo licznych perturbacji, Borussia Dortmund weszła w sezon idealnie. Dwa mecze, dwa zwycięstwa i sześć punktów – dobre wejście w nową kampanię to coś, na co liczyli fani BVB. Nadziei dodało im też to, że w ostatnim starciu przeciwko Freiburgowi błysnęli młodzi.

A Werder Brema ma ogromne problemy z traceniem bramek. W dwóch pierwszych kolejkach piłkarze uzbierali dwa punkty, oba spotkania remisując po 2:2. Trudno spodziewać się, by tym razem Jiri Pavlenka nie musiał wyciągać piłki z siatki.

Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund

STS 1,40 zwycięstwo BVB Zagraj!

Union Berlin – RB Lipsk. Typy, kursy, zapowiedź

RB Lipsk ma z kolei kłopot z utrzymaniem prowadzenia. W pierwszych dwóch kolejkach Byki trzykrotnie miały przewagę gola, ale oba te spotkania zakończyły się podziałami punktów. Fanów klubu ze stajni Red Bulla może cieszyć szybka adaptacja powracającego Timo Wernera, ale wyniki w obronie są dalece niesatysfakcjonujące.

Union Berlin uzbierał więcej punktów niż wyżej notowany rywal. Na starcie sezonu rozbił w derbach Herthę (3:1), a ostatnio bezbramkowo zremisował z Mainz. Teraz również stołeczna drużyna nie sprzeda tanio skóry.

Nasz typ: obie strzelą

STS 1,72 obie strzelą Zagraj!

VfL Bochum – Bayern Monachium. Typy, kursy, zapowiedź

Niezależnie od wyników Borussii Dortmund, Bayern Monachium wygląda na mistrza, który wcale nie zmęczył się wygrywaniem. W dwóch pierwszych kolejkach Bawarczycy strzelili aż osiem bramek. Wysoką dyspozycję utrzymuje Thomas Mueller, do drużyny bez problemu wpasował się Sadio Mane, a na jeszcze wyższy poziom wskoczył Jamal Musiala. Oj, trudno będzie zatrzymać Die Roten w tym sezonie.

Zwłaszcza drużynie takiej, jak VfL Bochum. Podejmowanie Bayernu z zerowym dorobkiem punktowym nie zapowiada się dobrze. Skoro Mainz czy Hoffenheim potrafiło raz za razem szturmować bramkę Riemanna, można tylko wyobrazić sobie, co wyczyniać w Bochum będą rekordowi mistrzowie Niemiec.

Nasz typ: zwycięstwo Bayernu więcej niż jedną bramką

STS 1,50 zwycięstwo Bayernu, handicap – 1,5 Zagraj!

Program 3. kolejki Bundesligi

piątek (19 sierpnia):

20:30 Borussia Moenchengladbach – Hertha Berlin (1)

sobota (20 sierpnia):

15:30: Bayer Leverkusen – Hoffenheim (obie strzelą)

Borussia Dortmund – Werder Brema (1)

Augsburg – Mainz (powyżej 2,5 bramki)

Stuttgart – Freiburg (obie strzelą)

Wolfsburg – Schalke (1)

18:30 Union Berlin – RB Lipsk (obie strzelą)

niedziela (21 sierpnia):

15:30 Eintracht Frankfurt – FC Koeln (1)

17:30 VfL Bochum – Bayern Monachium (2, handicap -1,5)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

3. kolejka Bundesliga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 18:30 19 August 2022 Borussia Moenchengladbach Hertha Berlin 1.55 4.35 5.70 1.58 4.70 5.40 13:30 20 August 2022 Augsburg Mainz 05 3.35 3.35 2.11 3.45 3.50 2.12 13:30 20 August 2022 Borussia Dortmund Werder Bremen 1.40 5.45 6.55 1.38 5.40 7.00 13:30 20 August 2022 Wolfsburg Schalke 04 1.83 3.75 3.95 1.84 3.90 4.00 13:30 20 August 2022 VfB Stuttgart Freiburg 2.60 3.40 2.55 2.65 3.50 2.55 13:30 20 August 2022 Bayer Leverkusen Hoffenheim 1.68 4.20 4.30 1.68 4.40 4.40 16:30 20 August 2022 Union Berlin RB Leipzig 3.50 3.50 2.10 13:30 21 August 2022 Eintracht Frankfurt FC Koln 2.03 3.55 3.40 2.04 3.70 3.45 15:30 21 August 2022 Bochum Bayern Munich 12.00 7.50 1.20 13.00 8.00 1.18 Pokaż 1 więcej spotkań 18:30 26 August 2022 Freiburg Bochum 1.60 4.30 5.20 Pokaż 1 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2022 09:32 .

Oferta dla nowych klientów i transmisje w STS

Wszystkie mecze La Liga możesz obstawiać u bukmachera STS. Ten operator oferuje zakład bez ryzyka (cashback) w wysokości 100 zł! Co zrobić, by to uzyskać? Załóż konto, podaj STS kod promocyjny GOAL. Następnie postępuj według instrukcji bukmachera, postaw swój pierwszy kupon i ciesz się ze zwycięstwa!

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Idź do STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.