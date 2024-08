fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bruk-Betu Termaliki

Bruk-Bet Termalica – Stal Stalowa Wola, typy bukmacherskie

Pierwsza niedzielna potyczka na zapleczu PKO BP Ekstraklasy upłynie pod znakiem rywalizacji lidera Betclic 1. Ligi z czerwoną latarnią rozgrywek. W roli zdecydowanego faworyta do spotkania podejdzie Bruk-Bet Termalica, który nie tylko w tej kampanii jest jak na razie bez porażki, ale też cieszy grą. Beniaminek natomiast jest jeszcze bez wygranej po awansie na drugi poziom rozgrywkowy, co sprawia, że ciemne chmury zbierają się nad Ireneusza Pietrzykowskiego. Stal Stalowa Wola przegrała pierwszą połowę w siedmiu z ostatnich 10 spotkań w roli gościa. Tym samym można rozważyć opcję, że Słonie zejdą w niedzielę na przerwę z korzystnym dla siebie wynikiem. Mój typ: Bruk-Bet Termalica będzie prowadził do przerwy.

Bruk-Bet Termalica – Stal Stalowa Wola, ostatnie wyniki

Zespół Marcina Brosza od startu sezonu idzie w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Bruk-Bet Termalica w siedmiu spotkaniach wygrał jak na razie sześć meczów, notując też jeden remis. Słonie ostatnio nie dali szans GKS-owi Tychy (2:0). Wcześniej natomiast pokonali Wisłę Płock (4:2).

Ekipa Ireneusza Pietrzykowskiego jest natomiast już od czterech spotkań bez wygranej. W tym czasie Stal Stalowa Wola zaliczyła trzy porażki i raz zremisowała. Ostatnio beniaminek Betclic 1. Ligi przegrał z Pogonią Siedlce (1:3) czy z Odra Opole (1:2).

Bruk-Bet Termalica – Stal Stalowa Wola, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy wskazują w roli faworyta gospodarzy. Typ na zwycięstwo Bruk-Betu Termaliki kształtuje się w wysokości 1.39. Remis wyceniono na 4.80. Z kolei wariant na wygraną Stali Stalowa wolna oszacowano na 7.00. Przy okazji rywalizacji Bruk-Bet Termalica – Stal Stalowa Wola można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Bruk-Bet Termalica – Stal Stalowa Wola, typ kibiców

Bruk-Bet Termalica – Stal Stalowa Wola, sytuacja kadrowa

Ekipa z Niecieczy przystąpi do niedzielnej batalii osłabiona brakiem dwóch graczy. Bruk-Bet Termalica będzie musiał radzić sobie bez Wojciecha Jakubika i Jasse Tuominena. Z kolei w drużynie ze Stalowej Woli trener praktycznie nie będzie miał żadnych kłopotów kadrowych.

Bruk-Bet Termalica: Chovan – Kasperkiewicz, Isik, Spendihofer, Wolski, Dombrovkiy, Karasek, Ambrosiewicz, Mrosek, Hilbrycht, Zapolnik

Stal: Wilk – Kowalski, Banach, Jonczy, Zaucha, Mydlarz, Wojtkowski, Lelek, Chelmecki, Górski, Strózik.

Bruk-Bet Termalica – Stal Stalowa Wola, transmisja meczu

Jeden z kilku niedzielnych meczów w ramach ósmej kolejki Betclic 1. Ligi z udziałem Bruk-Betu Termaliki i Stali Stalowa Wola nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane tylko online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV. W internecie rywalizację można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

