Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Ostatnie ligowe spotkanie Wisły Kraków z Wisłą Płock wzbudziło ogromne emocje, ale też kontrowersje. Nafciarze w prawdziwie filmowych okolicznościach wygrali 4:3 i zgarnęli ważne 3 punkty. W spotkaniu z Termaliką są zdecydowanymi faworytami, ale beniaminek ma o co walczyć. Szansa na utrzymanie wciąż istnieje, ale do tego potrzeba punktów.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock, typy i przewidywania

Późno obudzili się w tym sezonie piłkarze Termaliki, ale utrzymanie wciąż jest w ich zasięgu. Do tego niezbędne są jednak zwycięstwa, a o te przy tak ograniczonym składzie i potencjale ofensywnym nie jest łatwo. W poprzedniej kolejce Słonie sprawiły niemałą niespodziankę wygrywając wysoko na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Co więcej, już drugi raz w rundzie wiosennej udało im się zaaplikowali rywalom aż cztery bramki. Ta sztuka udała im się już w meczu ze Stalą Mielec. Wisła Płock jest drużyną przynajmniej o klasę wyżej, ale nie takie historie w futbolu już miały miejsce.

Nafciarze rozgrywają znakomity sezon i zajmują wysoką pozycje w Ekstraklasie. Piłkarze Pavola Stano w ostatnim czasie przegrali tylko jedno spotkanie i w rundzie wiosennej są jedną z najlepszych drużyn w lidze. Duża w tym zasługa Łukasza Sekulskiego, który regularnie w ostatnich tygodniach trafia do siatki. Doświadczony napastnik w tym sezonie strzelił już 13 bramek i zajmuje czwartą pozycję na liście najlepszych strzelców PKO BP Ekstraklasy. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Trener Radoslav Latal ma względnie komfortową sytuację. W spotkaniu z Wisłą Płock nie będzie mógł jedynie skorzystać z usług Zvonimira Kozulja, który od dłuższego czasu jest kontuzjowany. Z urazem zmaga się także Paweł Żyra, ale jego występ nie jest wykluczony.

W barwach Wisły Płock w najbliższym meczu nie zobaczymy zmagającego się z urazem Rafał Wolskiego. Niepewny jest stan zdrowia Damiana Rasaka, Damiana Warchola i Damiana Zbozienia. Żaden z nich nie wystąpił w ostatnim meczu i może ich zabraknąć także w najbliższym pojedynku.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Kibice Wisły Płock zdecydowanie mogą być zadowoleni z ostatnich występów ich drużyny. Nafciarze wygrali cztery z pięciu meczów i zajmują szóstą pozycję w PKO BP Ekstraklasie. Na przestrzeni ostatnich tygodni przegrali jedynie z Lechem Poznań. Zanotowali natomiast zwycięstwa w meczach ze Stomilem Olsztyn w meczu towarzyskim, a także w lidze z Górnikiem Zabrze, Pogonią Szczecin i Wisłą Kraków.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock, historia

Termalica nie miała szczęścia w ostatnich pojedynkach z Wisłą Płock. Trzykrotnie przegrywali i zanotowali dwa remisy w trakcie pięciu poprzednich meczów. W tym sezonie starcie między tymi rywalami zakończyło się remisem 1:1.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Mimo atutu gry na własnym stadionie, Termalica nie jest postrzegana jako faworyt najbliższego pojedynku. Kursy na wygraną Słoni wynoszą ok. 2.50. Typ na remis wyceniany jest na 3.35. Stawiając na Nafciarzy możemy spodziewać się kursów rzędu 3.21.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock, przewidywane składy

Termalica: Loska – Grzybek, Putivtsev, Tekijaski, Hybs – Hubinek, Dombrovsky, Wlazło – Poznar, Mesanović, Kocyła

Wisła Płock: Kamiński – Pawlak, Chrzanowski, Rzeźniczak, Tomasik – Furman, Szwoch, Vallo, Jorginho, Wolski – Sekulski

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock, transmisja

Mecz obejrzycie na antenie CANAL+Sport 3 oraz CANAL+Sport. Początek starcia 1 maja o godzinie 15:00.

