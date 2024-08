Brighton – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2024)

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Brighton Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2024 18:11 .

Brighton – Manchester United, typy i przewidywania

W sobotę Brighton & Hove Albion podejmie Manchester United na Amex Stadium w ramach drugiej kolejki Premier League. Początek meczu o godzinie 13:30. To nieco ponad trzy miesiące od ostatniego spotkania tych drużyn na południowym wybrzeżu, kiedy to Czerwone Diabły wygrały (2:0) dzięki bramkom Diogo Dalota i Rasmusa Hojlunda. Tym razem Brighton pod wodzą menedżera Fabiana Hurzelera przystępuje do meczu z Man Utd po pewnym zwycięstwie nad Evertonem (3:0). Z kolei piłkarze Erika ten Haga rozpoczęli sezon od skromnego zwycięstwa nad Fulham (1:0), gdzie decydującą bramkę zdobył nowy nabytek – Joshua Zirkzee.

Drużyna Brighton w pierwszym meczu przed własną publicznością nie będzie faworytem, ale ma dodatkowy zastrzyk psychologiczny po pewnym triumfie na starcie rozgrywek. Podopieczni Hurzelera mogą stanowić trudniejszą przeszkodę dla Czerwonych Diabłów niż Fulham. Ja myślę, że spotkanie zakończy się podziałem punktów. Mój typ: Remis.

Paweł STS 3.60 Remis Zagraj!

Brighton – Manchester United, ostatnie wyniki

Po pierwszej kolejce Premier League na czele tabeli znalazło się Brighton & Hove Albion, które w imponującym stylu pokonało na wyjeździe Fulham (3:0). Mewy potwierdziły swoją doskonałą formę, którą prezentowały już w trakcie przygotowań do sezonu, wygrywając wszystkie mecze sparingowe. W tym efektownie pokonując hiszpańskie Villarreal CF (4:0). Pod wodzą nowego trenera Hurzelera, Brighton weszło w sezon z dużą pewnością siebie i potwierdziło, że są gotowi na walkę o wysokie cele.

Manchester United odniósł zwycięstwo nad Fulham (1:0). Nowy nabytek klubu z Old Trafford, sprowadzony latem z Bologni za 42,5 mln euro, zdobył decydującą bramkę na trzy minuty przed końcem spotkania, zapewniając swojemu zespołowi cenne trzy punkty. Czerwone Diabły po inauguracyjnej serii gier zajmowały 7. miejsce w tabeli. Zespół Erika ten Haga przystępował do sezonu z mieszanymi nastrojami, po tym jak w meczu o Tarczę Wspólnoty musiał uznać wyższość swoich lokalnych rywali, Manchesteru City, którzy triumfowali po rzutach karnych. Mimo to, zwycięstwo nad Fulham stanowi dobry prognostyk.

Brighton – Manchester United, historia

Ostatni mecz między Brighton & Hove Albion a Manchesterem United odbył się w maju, kiedy to Mewy przegrały na własnym stadionie (0:2). Jednak w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę pięć ostatnich spotkań w Premier League, Brighton aż czterokrotnie okazało się lepsze od Czerwonych Diabłów. Ten bilans potwierdza, że drużyna The Seagulls często sprawia trudności ekipie z Old Trafford, co czyni ich nadchodzące starcie jeszcze bardziej interesującym.

Brighton – Manchester United, kursy bukmacherskie





Według bukmacherów sobotnie starcie na Amex Stadium między Brighton & Hove Albion a Manchesterem United zapowiada się na wyrównany pojedynek. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 2.50. Remis został wyceniony na mniej więcej 3.70, co sugeruje, że bukmacherzy spodziewają się zaciętej rywalizacji. Z kolei kursy na drugie z rzędu zwycięstwo Manchesteru United wahają się w granicach 2.50-2.65. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Brighton – Manchester United, sonda

Kto wygra mecz? Brighton & Hove Albion 0% Remis 0% Manchester United 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Brighton & Hove Albion

Remis

Manchester United

Brighton – Manchester United, przewidywane składy

W zespole Brighton zabraknie kilku kluczowych zawodników, takich jak Solly March, Julio Enciso i Bart Verbruggen. Natomiast w ekipie Manchesteru United zabraknie Luke’a Shawa, Tyrella Malacii oraz Victora Lindelof.

Brighton Fabian Hürzeler Manchester United Erik ten Hag Brighton Fabian Hürzeler 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi Carl Rushworth 3 Igor 4 Adam Webster 16 Jeremy Sarmiento 19 Valentín Barco 20 Carlos Baleba 24 Simon Adingra 42 Odel Offiah 44 Cameron Peupion 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 7 Mason Mount 14 Christian Eriksen 16 Amad Diallo 21 Antony Matheus dos Santos 35 Jonny Evans 39 Scott McTominay 65 Toby Collyer

Brighton – Manchester United, transmisja meczu

Mecz 2. kolejki Premier League między Brighton & Hove Albion a Manchesterem United odbędzie się w sobotę (24 sierpnia) o godzinie 13:30. Spotkanie będzie transmitowane na platformie Viaplay. Starcie rozgrywane na Amex Stadium skomentuje duet Andrzej Twarowski – Michał Gutka.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.