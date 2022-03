Brighton – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (12.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jordan Henderson

Pogrążone w kryzysie Brighton i Liverpool, który awansował niedawno do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, zainaugurują rywalizację w 29. kolejce Premier League. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji meczu.

Brighton – Liverpool, typy i przewidywania

Niemoc ofensywna Brighton w połączeniu z ciągłymi porażkami tej drużyny, sprawia, że nie dajemy Mewom wielkich szans a przełamanie się akurat przeciwko Liverpoolowi. Mimo tego sądzimy, że bezpieczniej jest postawić na poniżej 3,5 bramki w meczu. Taki scenariusz spełnił się w 10 z 15 ostatnich spotkań z udziałem The Reds.

Brighton – Liverpool, sytuacja kadrowa

Graham Potter nie będzie miał do dyspozycji kontuzjowanego Adama Webstera. O powrót do zdrowia walczą Enock Mwepu i Jeremy Sarmiento. W takiej samej sytuacji jest Roberto Firmino. Juergen Klopp nie wie czy będzie mógł skorzystać z Brazylijczyka.

Brighton – Liverpool, ostatnie wyniki

Piłkarze Brighton nie brylują w ofensywie. Strzelili oni bowiem w Premier League jedynie 26 bramek. W czterech poprzedniej konfrontacjach zdobyli jednak tylko jedną bramkę, co miało przykre konsekwencje dla tego zespołu. Mewy przegrały każde z tych spotkań. Na początku uległy Manchesterowi United. Później sposób na ekipę Grahama Pottera znaleźli również zawodnicy: Burnley, Aston Villi oraz Newcastle United.

12 meczów bez porażki to seria, którą jeszcze przed wtorkowym rewanżem 1/8 finału Ligi Mistrzów mógł pochwalić się Liverpool. The Reds zostali zastopowani dopiero przez Inter Mediolan, który zwyciężył na Anfield, ale mimo to odpadł w dwumeczu i to gracze Juergena Kloppa wystąpić w ćwierćfinale. W poprzedniej kolejce Premier League wicelider tabeli okazał się minimalnie lepszy od West Hamu United.

Brighton – Liverpool, historia

Zespoły te rywalizowały ze sobą 23 razy. Bilans jest korzystniejszy dla Liverpoolu, który na swoją korzyść rozstrzygnął 13 spotkań. Znacznie rzadziej, bo czterokrotnie triumfowało Brighton. Sześć batalii zakończyło się remisem.

Brighton – Liverpool, kursy bukmacherów

Brighton Remis Liverpool FC 5.65 4.65 1.52 6.00 4.35 1.55 6.00 4.65 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2022 15:45 .

Brighton – Liverpool, przewidywane składy

Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Duffy; Lamptey, Moder, Bissouma, Gross, Cucurella; Trossard, Maupay

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mane, Diaz

Brighton – Liverpool, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 12 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 53-letni Mike Dean. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 13:30 Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport 2.

