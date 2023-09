IMAGO Na zdjęciu: Solly March

Brighton & Hove Albion – Bournemouth FC, typy i przewidywania

Bezpośrednie mecze z zeszłego sezonu jasno dają do zrozumienia, że za faworyta należy odbierać Brighton, które imponuje formą w Premier League. Bournemouth wciąż czeka na premierową wygraną w angielskiej elicie. Stąd też nie mamy wątpliwości, że dużo bliżej sięgnięcia po pełną pulę są gospodarze niedzielnej potyczki. Nasz typ: wygrana Brighton.

Brighton & Hove Albion – Bournemouth FC, ostatnie wyniki

Piłkarze Brighton w dwóch ostatnich kolejkach Premier League sprawili niespodziankę. Gracze Roberto De Zerbiego najpierw poradzili sobie z Newcastle, które pokonali 3:1. W takim samym stosunku bramkowym Mewy ograły Manchester United.

Bournemouth również nie narzekało ostatnio na formę. Wisienki po dwóch ligowych porażkach zapunktowały w dwóch starciach w ramach Premier League. Najpierw wywalczyły remis w potyczce z Brentford. Ostatnio wyczyn ten powtórzyli przeciwko Chelsea.

Brighton & Hove Albion – Bournemouth FC, historia

W poprzednim sezonie kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Brighton w obu konfrontacjach znalazło sposób na pokonanie Bournemouth, które u siebie uległo rywali 0:2, a na wyjeździe 0:1.

Brighton & Hove Albion – Bournemouth FC, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.37. W przypadku ewentualnego zwycięstwa gości jest to nawet aż 7.20. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł należy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Brighton & Hove Albion – Bournemouth FC, przewidywane składy

Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Bournemouth (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Bournemouth (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Roberto De Zerbi Andoni Iraola Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen

3 Igor

4 Adam Webster

6 James Milner

9 João Pedro

20 Carlos Baleba

24 Simon Adingra

27 Billy Gilmour

28 Evan Ferguson

31 Ansu Fati David Brooks 7

Joe Rothwell 8

Adam Smith 15

Luis Sinisterra 17

Justin Kluivert 19

Ionut Radu 20

Hamed Junior Traorè 22

Brighton & Hove Albion - Bournemouth FC, kto wygra?

Brighton & Hove Albion - Bournemouth FC, transmisja meczu

Niedzielny mecz 6. kolejki Premier League między Brighton i Bournemouth rozpocznie się o godzinie 15:00. Nie będzie w telewizji transmisji z tego spotkania. Można je natomiast śledzić za pośrednictwem platformy Viaplay.

