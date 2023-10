Brighton – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2023)

IMAGO Na zdjęciu: Joao Pedro

Brighton – Fulham, typy i przewidywania

Forma obu drużyn pozostawia wiele do życzenia. Brighton to jednak pucharowicz, który ma mnóstwo jakości w kadrze. Jest jej wystarczająco dużo, aby pokonać w niedzielę Fulham. Londyńczycy nie wypadają najlepiej w meczach wyjazdowych. Sądzę, że tym razem będzie podobnie. Mój typ: wygrana Brighton.

Brighton – Fulham, ostatnie wyniki

Wymagający kalendarz odbił się mocno na Brighton. Roberto De Zerbi i spółka nie wygrali żadnego z czterech ostatnich meczów na krajowym podwórku. Mewy zostały wyrzucone z Pucharu Ligi Angielskiej przez Chelsea. W Premier League lepsi byli piłkarze Manchesteru City i Aston Villi. Z Liverpoolem był remis.

Na tle mocnych przeciwników dobrze nie wypada również Fulham. Londyńczycy musieli uznać wyższość Tottenhamu i Chelsea. Miłą odskocznią dla zespołu Marco Silvy było pokonanie Sheffield United.

Brighton – Fulham, historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Brighton zakończyło rozgrywki na wyższym miejscu w tabeli, ale w obu przypadkach to Fulham było górą (2:1 u siebie i 1:0 na wyjeździe).

Brighton – Fulham, kursy bukmacherskie

Niedzielnym faworytem będzie Brighton. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 152. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Fulham jest to nawet 5.50. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Brighton – Fulham, przewidywane składy

Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 3 Igor 8 Mahmoud Dahoud 11 Billy Gilmour 14 Adam Lallana 29 Jan Paul van Hecke 31 Ansu Fati 40 Facundo Buonanotte 41 Jack Hinshelwood Marek Rodak 1 Harrison Reed 6 Raul Jimenez 7 Harry Wilson 8 Tom Cairney 10 Fodé Ballo 12 Rodrigo Muniz 19 Alex Iwobi 22 Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 3 Igor 8 Mahmoud Dahoud 11 Billy Gilmour 14 Adam Lallana 29 Jan Paul van Hecke 31 Ansu Fati 40 Facundo Buonanotte 41 Jack Hinshelwood Marek Rodak 1 Harrison Reed 6 Raul Jimenez 7 Harry Wilson 8 Tom Cairney 10 Fodé Ballo 12 Rodrigo Muniz 19 Alex Iwobi 22

Brighton – Fulham, kto wygra?

Brighton – Fulham, transmisja meczu

Niedzielny mecz 10. kolejki Premier League pomiędzy Brighton a Fulham rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

