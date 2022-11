Brighton – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Brighton

Brighton – Aston Villa: typy i kursy na mecz Premier League. Zdaje się, że zmiana trenera jak na razie dobrze podziałała na Aston Villę, która zaczęła nieco częściej punktować. W niedzielę czeka ją jednak trudny mecz wyjazdowy w Brighton.

The American Express Community Stadium Premier League Brighton Aston Villa 1.86 3.70 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 listopada 2022 09:16 .

Brighton – Aston Villa, typy i przewidywania

Mimo utraty Grahama Pottera Brighton wciąż radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze, a jego grę można oglądać z przyjemnością. Mewy są jedną z atrakcyjniej grających drużyn w lidze, a dodatkowo idą za tym wyniki. Udało im się wygrać trzy kolejne spotkania, a ich ofiarą padły zarówno Chelsea, jak i Arsenal. To dla klubu z Falmer Stadium spore osiągnięcie. Europejskie puchary wciąż zdają się w ich zasięgu, dlatego kibice oczekuję kolejnych triumfów.

Sytuacja Aston Villi w tabeli nieco się poprawiła, jednak wciąż daleka jest od ideału. The Villains mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, a każde punkty zdobyte w rozgrywkach ligowych są dla nich na wagę złota. Wysokie zwycięstwa nad Brentford i Manchesterem United stanowią jednak symptomy poprawy gry drużyny. Gdyby jeszcze nieco lepiej zaczęła spisywać się formacja defensywna, wyniki mogłyby być jeszcze lepsze. Nasz typ: Brighton Powyżej 1.5 gola.

Brighton – Aston Villa, ostatnie wyniki

Trzy kolejne mecze Mew to trzy zwycięstwa. I to z nie byle jakimi rywalami. Imponujące było w szczególności spotkanie z Chelsea, które Brighton wygrało aż 4:1. Później jeszcze udało się zwyciężyć w Wolverhampton i Londynie z Arsenalem, choć było to spotkanie pucharu Ligi Angielskiej. Do tego rywal wystawił nieco rezerwowy skład.

Najpierw Aston Villa wygrała z Manchesterem United, a potem przegrała z Manchesterem United. Zwycięstwo było jednak wyjątkowo cenne, bo ligowe. Porażka w meczu pucharowym nie bolała aż tak bardzo, zwłaszcza że priorytetem na ten sezon jest zapewnienie sobie utrzymania w lidze.

Brighton – Aston Villa, sytuacja kadrowa

Wciąż niedostępny dla trenera jest Jakub Moder, który powoli wraca do zdrowia po poważnej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. Polaka na pewno zabraknie jednak w spotkaniu ligowym z Aston Villą. Rywale będą ubożsi natomiast o Philippe Coutinho i Diego Carlosa.

Brighton – Aston Villa, historia

W ubiegłym sezonie Aston Villa wygrała 2:0 na wyjeździe, a u siebie także zwyciężyła w takim samym stosunku. Ogółem patrząc, dużo korzystniejszy bilans meczów bezpośrednich przemawia za Brighton.

Brighton – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem bukmacherów w tym spotkaniu są gospodarze. Kurs na wygraną Brighton wynosi ok. 1.86, podczas gdy typ na Aston Villę to aż 4.30. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Brighton – Aston Villa, przewidywane składy

Brighton: Sanchez – Gross, Dunk, Webster, Estupinan – Mac Allister, Caicedo – March, Lallana, Mitoma, Trossard

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Mings, Digne – Ramsey, Dendoncker, Luiz, Buendia – Watkins, Bailey

Brighton – Aston Villa, transmisja

Spotkanie Brighton z Aston Villą będzie transmitowane na antenie Viaplay. Początek starcia w niedzielę o godzinie 15:00.

