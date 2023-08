Brentford – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (26.08.2023)

IMAGO/Sebastian Frej Na zdjęciu: Marc Guehi

Brentford – Crystal Palace, typy i przewidywania

Kierując się historią meczów bezpośrednich, można wytypować kolejny z rzędu remis między tymi zespołami. Każda seria ma jednak swój koniec. Sądzimy, że sobotnia potyczka londyńskich ekip wyłoni triumfatora. Naszym zdaniem Brentford sięgnie po pełną pulę. Zespół ten ogra ofensywnie, punktuje lepiej od Crystal Palace, a ponadto zagra na własnym obiekcie.

Brentford – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Brentford może być zadowolone ze zdobyczy punktowej na początku sezon 2023/2024. Thomas Frank i spółka kampanię zainaugurowali remisem 2:2 z Tottenhamem. Później było jeszcze lepiej. Pszczoły sięgnęły po premierowe zwycięstwo. Pokonały Fulham na wyjeździe i to w stosunku 3:0.

Wyraźnie mniej goli pada w konfrontacjach z udziałem Crystal Palace. Piłkarze Roya Hodsona raz znaleźli sposób na pokonanie bramkarza Sheffield United. To wystarczyło do triumfu 1:0. Taki sam wynik padł w drugiej kolejce przeciwko Arsenalowi. Tym razem Orły schodziły jednak z boiska pokonane.

Brentford – Crystal Palace, historia

Na postawie ostatnich meczów bezpośrednich, można stwierdzić, że rywalizacja Brenford – Crystal Palace, jest przewidywalna. W minionej kampanii dwukrotnie padł wynik 1:1. Sezon wcześniej w obu przypadkach miał miejsce remis 0:0.

Brentford – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów zdecydowanym faworytem jest Brentford, co raczej dziwić nie może. Kursy na zwycięstwo Crystal Palace oscylują wokół 3.80. Jeśli jednak chciałbyś zaryzykować to zachęcamy do skorzystania ze specjalnej promocji Superbet dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3754 zł.

Brentford – Crystal Palace, kto wygra?

Brentford – Crystal Palace, przewidywane składy

Po stronie gospodarzy zawieszony jest Ivan Tooney. Crystal Palace nie pomogą natomiast kontuzjowani Will Hughes i Michael Olise.

Brentford (Przewidywany skład) 4-3-3 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Brentford (Przewidywany skład) 4-3-3 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Thomas Frank Roy Hodgson Rezerwowi 13 Zanka

15 Frank Onyeka

20 Kristoffer Ajer

22 Thomas Strakosha

23 Keane Lewis-Potter

24 Mikkel Damsgaard

30 Mads Roerslev Rasmussen

36 Yegor Yarmolyuk John-Kymani Gordon

James Tomkins 5

Nathaniel Clyne 17

Chris Richards 26

Naouirou Ahamada 29

Remi Matthews 31

Jairo Riedewald 44

Brentford - Crystal Palace, transmisja meczu

Mecz Brentford - Crystal Palace rozegrany zostanie w sobotę (26 sierpnia) o godzinie 16:00 . Z meczu transmisja dostępna będzie na platformie streamingowej Viaplay.

