Brentford – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2023)

Brentford – Burnley, typy i przewidywania

W sezonie 2023/2024 Brentford rozegrało na swoim obiekcie cztery ligowe mecze. Zespół ten ani razu nie sięgnął po pełną pulę. Trudno zatem spodziewać się, że w sobotę taki stan rzeczy nagle się zmieni. To dla Burnley szansa na zapunktowanie w delegacji. To dość prawdopodobny scenariusz. Mój typ: remis.

Brentford – Burnley, ostatnie wyniki

Gracze Thomasa Franka zmagają się z ogromnym kryzysem formy. Efektem tego jest to, że Brentford na ligową wygraną czeka o 19 sierpnia. Od tego momentu londyńczycy wywalczyli tylko trzy punkty. Lepiej w ostatnich tygodniach radzi sobie Burnley, które okazało się lepsze od Luton na jego terenie. Porażkami zakończyły się konfrontacje z Chelsea i Newcastle.

Brentford – Burnley, historia

Po raz ostatni kluby te rywalizowały ze sobą w kampanii 2021/2022. Wówczas Brentford zwyciężyło u siebie 2:0. Burnley pokonała rywala przed własną publicznością w stosunku 3:1.

Brentford – Burnley, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu będzie Brentford. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.80. W przypadku ewentualnej wygranej Burnley są to dużo większe wahania. Kursy na wygraną gości wynoszą między 4.30 a 4.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Brentford – Burnley, kto wygra

Brentford – Burnley, przewidywane składy

Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 7 Neal Maupay 13 Zanka 15 Frank Onyeka 33 Yegor Yarmolyuk 36 Ji-soo Kim 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley 40 Ellery Balcombe 43 Nathan Young-Coombes Dara O’Shea 2 Jack Cork 4 Jay Rodriguez 9 Aaron Ramsey 21 Vitinho 22 Mike Trésor Ndayishimiye 31 Jacob Bruun Larsen 34 Hannes Delcroix 44 Arijanet Muric 49 Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 7 Neal Maupay 13 Zanka 15 Frank Onyeka 33 Yegor Yarmolyuk 36 Ji-soo Kim 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley 40 Ellery Balcombe 43 Nathan Young-Coombes Dara O’Shea 2 Jack Cork 4 Jay Rodriguez 9 Aaron Ramsey 21 Vitinho 22 Mike Trésor Ndayishimiye 31 Jacob Bruun Larsen 34 Hannes Delcroix 44 Arijanet Muric 49

Brentford – Burnley, transmisja meczu

Mecz Brentford – Burnley nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie prowadzona jedynie online na platformie Viaplay dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

