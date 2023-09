Sporting Braga - SSC Napoli: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Batalia na Estadio Municipal De Braga zapowiada się bardzo ciekawie. Polscy kibice mogą zwrócić uwagę przede wszystkim na Piotra Zielińskiego. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami bukmacherów.

fot. Imago / CristianoxMazzix / SPP Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Braga SSC Napoli Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2023 22:19 .

Sporting Braga – SSC Napoli, typy na mecz i przewidywania

Sporting Braga w ostatniej kampanii ligi portugalskiej zajął trzecie miejsce na koniec sezonu, co sprawia, że portugalski zespół mógł walczyć o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów od trzeciej rundy eliminacyjnej. Finalnie ta sztuka się udała ekipie z Estadio Municipal de Braga. Ostatni krok w drodze do fazy grupowej elitarnych rozgrywek Portugalczycy wykonali w dwumeczu z Panathinaikosem Ateny.

SSC Napoli to natomiast mistrz Włoch, który startu nowego sezonu nie może zaliczyć do udanych. W każdym razie okazją do zmazania plamy za nieudane występy na krajowym podwórku może być spotkanie na europejskiej scenie. Partenopei w Serie A nie wygrali w żadnym z dwóch ostatnich meczów.

Sporting Braga wygrał w jedenastu z ostatnich 15 meczów, co sprawia, że ekipa z Portugalii wcale nie musi być na straconej pozycji we wtorkowej batalii. Warto rozważyć zatem opcję z wygraną gospodarzy podpartą remisem. Nasz typ: wygrana Sportingu Braga z remisem.

Superbet 2.00 wygrana Sportingu Braga z remisem Przejdź na stronę Superbet

Sporting Braga – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do środkowej batalii w swoim optymalnym zestawieniu. Z kolei w ekipie z Włoch wyłączony z gry będzie tylko Pierluigi Golini. W każdym razie Rudi Garcia może pozwolić sobie na jedną lub dwie roszady w składzie względem ostatniego spotkania ligowego.

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Pierluigi Gollini Uraz dłoni Uraz dłoni Powrót: Początek października 2023 Uraz dłoni Początek października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Pierluigi Gollini Uraz dłoni Uraz dłoni Powrót: Początek października 2023 Uraz dłoni Początek października 2023

Sporting Braga - SSC Napoli, ostatnie wyniki

Ekipa z Portugalii podejdzie do potyczki po przegranym starciu w lidze z SC Farense (1:3). Tym samym Sporting zakończył passę spotkań bez porażki, która trwała od 15 sierpnia. Wcześniej drużyna z Bragi przegrała z Famalicao.

Mistrzowie Włoch mają z kolei za sobą zremisowane starcie z Genoą (2:2). Partenopei pokazali jednak w tym starciu charakter, bo przegrywali w pewnym momencie 0:2, ale ostatecznie zakończyli spotkanie z podziałem punktów. Wcześnie drużyna z Neapolu uległa Lazio (1:2).

Sporting Braga - SSC Napoli, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od sierpnia 2012 roku. Wówczas w spotkaniu kontrolnym górą byli neapolitańczycy, którzy wygrali różnicą dwóch goli (3:1).

Sporting Braga - SSC Napoli, kursy

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3.90. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Braga Remis SSC Napoli 4.20 3.90 1.85 4.20 3.90 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2023 22:19 .

Sporting Braga - SSC Napoli, przewidywane składy

W obu ekipach nie będzie brakowało gwiazd. W zespole Artura Jorge za gole może być odpowiedzialny Abel Ruiz. Za jego plecami najpewniej ustawiony będzie Pizzi, chociaż alternatywą jest Djalo. U gości oczy wielu postronnych obserwatorów będą Victor Osimhen. W drugiej linii dużo powinno zależeć też od Piotra Zielińskiego.

Braga (Przewidywany skład) 4-2-3-1 SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Braga (Przewidywany skład) 4-2-3-1 SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Artur Jorge Rudi García Rezerwowi ▼ 5 Serdar Saatci

8 Ali Elmusrati

11 Roger Fernandes

12 Tiago Sá

14 Álvaro Djaló

15 Paulo Oliveira

16 Rodrigo Zalazar

17 Joe Mendes

20 Rony Lopes

23 Simon Banza

26 Cristian Borja

28 Joao Moutinho

88 Andre Castro

91 Lukas Hornicek Natan Souza 3

Mario Rui 6

Elif Elmas 7

Nikita Contini 14

Giovanni Pablo Simeone 18

Matteo Politano 21

Jens Cajuste 24

Jesper Lindstrøm 29

Leo Østigard 55

Alessandro Zanoli 59

Gianluca Gaetano 70

Sporting Braga - SSC Napoli, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Sportingu Braga 0% Wygraną SSC Napoli 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Sportingu Braga

Wygraną SSC Napoli

Remisem

Sporting Braga - SSC Napoli, transmisja meczu

Środowe starcie będzie można oczywiście zobaczyć w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie Polsat Sport Premium 2 od godziny 21:00. Mecz skomentują Szymon Rojek i Piotr Kobierecki.

Spotkania Ligi Mistrzów można również oglądać za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ Online. Teraz możesz skorzystać ze specjalnej promocji. Rejestrując się za pośrednictwem naszego serwisu, przez sześć miesięcy abonament za usługę będzie kosztować 40 zł miesięcznie. Obowiązuje płatność z góry za całe pół roku - 240 zł. Względem standardowej oferty (74 zł miesięcznie) zaoszczędzimy w tym okresie 204 zł.

