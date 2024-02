Bournemouth – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2024)

Bournemouth – Manchester City: typy i kursy na mecz Premier League. The Citizens zgarną kolejne trzy punkty? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Vitality Stadium już w najbliższą sobotę, 24 lutego o godzinie 18:30.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City - Brentford FC

Bournemouth Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2024 12:09 .

Bournemouth – Manchester City, typy i przewidywania

Bournemouth w 26. kolejce Premier League na swoim obiekcie podejmie mistrza Anglii, czyli Manchester City. The Citizens walczą o pozostanie na tronie – w tym momencie zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc cztery punkty do Liverpoolu, który rozegrał mecz więcej. Wisienki przed tą serią gier plasują się na trzynastej pozycji w stawce, mając osiem oczek przewagi nad strefą spadkową. Czy zespół Pepa Guardioli wywiąże się z roli faworyta?

W pierwszym składzie gości powinien wybiec Julian Alvarez. Czy to Argentyńczyk przesądzi o triumfie Manchesteru City? Mój typ: bramka Juliana Alvareza.

Bournemouth – Manchester City, sytuacja kadrowa

Bournemouth Zawodnik Powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Kilka dni Tyler Adams Uraz ścięgna udowego Kilka dni Max Aarons Uraz ścięgna udowego Kilka dni James Hill Uraz kostki Kilka dni Romain Faivre Choroba Niepewny Philip Billing Suspended (direct red card) Po 3 meczach

Manchester City Zawodnik Powrót Josko Gvardiol Uraz kostki Początek marca 2024 Jack Grealish Uraz pachwiny Początek marca 2024

Bournemouth – Manchester City, ostatnie wyniki

Podopieczni Andoniego Iraoli w dwóch ostatnich kolejkach Premier League zremisowali 2:2 z Newcastle United oraz przegrali 1:3 z Fulham. Natomiast ekipa prowadzona przez Pepa Guardiolę wygrała 1:0 z Brentfordem i podzieliła się punktami z Chelsea (1:1).

Bournemouth – Manchester City, historia

Manchester City wręcz miażdży Bournemouth w bezpośredniej rywalizacji. Obywatele w pięciu poprzednich spotkaniach przeciwko Wisienkom zanotowali… pięć zwycięstw.

Bournemouth – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Bournemouth wynosi około 6.70, a typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 1.45. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.20.

Bournemouth – Manchester City, przewidywane składy

Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 3 Milos Kerkez 6 Chris Mepham 11 Dango Ouattara 12 Darren Randolph 14 Alex Scott 17 Luis Sinisterra 26 Enes Ünal 42 Mark Travers 6 Nathan Aké 8 Mateo Kovacic 11 Jérémy Doku 17 Kevin De Bruyne 18 Stefan Ortega 21 Sergio Gomez 27 Matheus Nunes 33 Scott Carson 82 Rico Lewis

Bournemouth – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Bournemouth 0% remisem 0% zwycięstwem Man City 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Bournemouth

remisem

zwycięstwem Man City

Bournemouth – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay oraz na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Początek meczu na Vitality Stadium już w tę sobotę, 24 lutego o godzinie 18:30.

