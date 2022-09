Bournemouth – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: gracze Bournemouth

Bournemouth – Brentford: typy i kursy na mecz Premier League. Wisienki słabo zaczęły sezon i są wskazywane jako jeden z głównych faworytów do spadku. Nowy impuls dla drużyny miała dać zmiana trenera i wówczas zdecydowanie coś przeskoczyło i ruszyło do przodu. Mimo to faworytem sobotniego meczu są goście.

Bournemouth – Brentford, typy i przewidywania

Dotkliwa porażka 0:9 z Liverpoolem kosztowała Scotta Parkera pracę. Wielu kibiców i obserwatorów uważało, że dość niesprawiedliwie zwolniono go zaledwie po kilku kolejkach, w których jego drużyna mierzyła się niemal z samymi najsilniejszymi rywalami, pokroju Manchesteru City, czy Liverpoolu. Prawda jest taka, że od kiedy szkoleniowcem Wisienek został Gary O’Neil, zespół nie przegrał jeszcze ani jednego meczu. Zmiana trenera, a co za tym idzie systemu gry poskutkowała i Bournemouth odbiło się od dna ligowej tabeli. Nowy szkoleniowiec zaczął też regularnie stawiać na sprowadzonego z FC Barcelony Neto, który spisuje się dużo lepiej, aniżeli Mark Travers.

Brentford całkiem przyzwoicie weszło w nowy sezon i sądząc po kilku meczach nie ma się raczej co martwić o utrzymanie drużyny. Pszczoły grają w sposób zdyscyplinowany, a do tego zdarza im się zaskoczyć nawet wyżej notowanych rywali, jak choćby w tym sezonie Manchester United. Ogromna w tym zasługa Ivana Toneya, który jest absolutnym liderem drużyny i odpowiada za jakość gry z przodu. Dobra postawa 26-latka została zauważona również przez Garetha Southgate’a, który powołał go na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Anglii, choć ostatecznie napastnik w niej nie zadebiutował. Jeśli jednak będzie kontynuował passę jak udanych występów, niewykluczone, że zostanie włączony do kadry na mundial. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Bournemouth – Brentford, ostatnie wyniki

Wraz z nowym trenerem za sterami znaczącej poprawie uległy wyniki Bournemouth. Patrząc po ostatnich pięciu meczach, drużyna przegrała tylko jedno spotkanie – feralny pojedynek z Liverpoolem. Oprócz tego udało się wygrać w 1/32 finału EFL Cup z Norwich, a także w 6. kolejce z Nottingham Forest. Poza tym Wisienki zremisowały z Wolverhampton i Newcastle, prezentując się przyzwoicie.

Nieco lepiej wyglądają wyniki osiągane w tym sezonie przez Brentford. Podopieczni Thomasa Franka przegrali w ostatniej kolejce z Arsenalem, ale była to ich jedyna porażka w ostatnich pięciu meczach. Wcześniej odnieśli imponujące zwycięstwo nad Leeds 5:2 i zremisowali z Crystal Palace i Evertonem. Udało im się również awansować do kolejnej fazy EFL Cup, po tym jak w 1/32 wygrali z Colchester 2:0.

Bournemouth – Brentford, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy jest kilka absencji, co może utrudnić nieco sztabowi szkoleniowemu dobór wyjściowego składu. Z powodu kontuzji nie zagrają Brooks, Rothwell, Pearson i Stanislas, Niepewny wydaje się także występ Lloyda Kelly’ego, który narzekał ostatnio na uraz. Dużo mniej braków jest wśród zespole gości. Prawdopodobnie nie wystąpi jedynie Christian Norgaard.

Bournemouth – Brentford, historia

Mecze tych drużyn w ostatnich latach miały różny przebieg. W 2021 roku Brentford nie dało na własnym stadionie rywalom szans, wygrywając pewnie 3:1. Było to spotkanie play offów, które decydowały o awansie do Premier league. Bournemouth wygrało wcześniej na własnym stadionie 1:0, dzięki czemu to Pszczoły wywalczyły promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej. W Premier League nie miały jeszcze nigdy okazji mierzyć się ze sobą.

Bournemouth – Brentford, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na zwycięstwo w tym meczu dają gościom. Kurs na zwycięstwo Brentford to ok. 2.20, przy linii rzędu 3.25 na wygraną gospodarzy. Nieco wyżej jeszcze wyceniany jest remis – mniej więcej na 3.45. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Bournemouth – Brentford, przewidywane składy

Bournemouth: Neto – Smith, Mepham, Senesi, Zemura – Lerma, Cook, Tavernier, Billing, Christie – Solanke

Brentford: Raya – Hickey, Jansson, Mee, Henry – Janelt, Jensen, Ghoddos – Mbeumo, Toney, Wissa

Bournemouth – Brentford, transmisja

Mecz transmitowany będzie jedynie w Internecie na antenie Viaplay. Początek spotkania Bournemouth z Brentford zaplanowano na 1 października w sobotę o godzinie 16:00.

