Bournemouth – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (06.08.2022)

fot. PressFocus

W ten weekend zainauguruje nowy sezon Premier League. W sobotę o godzinie 16 dojdzie do ciekawego starcia, bowiem beniaminek z Bournemouth zmierzy się na własnym terenie z Aston Villą, która snuje ambitne plany przed nadchodzącą kampanią. Zapraszamy na zapowiedź i kursy bukmacherskie.

Bournemouth Aston Villa 3.70 3.45 2.06 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 16:06 .

Bournemouth – Aston Villa, typy i przewidywania

Drużyna, która ma za sobą awans to w pierwszych kolejkach zawsze spora niewiadoma. Bournemouth zajęło w poprzednim sezonie Championship drugie miejsce, tracąc dwa punkty do zwycięskiego Fulham. Trzeba jednak pamiętać, że beniaminkowie w Premier League nie mają łatwej przeprawy, a wiele z nich spada już w pierwszym sezonie po awansie do czołówki. Ekipa Aston Villi wygląda za to bardzo konkretnie. Tego lata kadra została odpowiednio wzmocniona, a z obozu w Birmingham docierają głosy o ambitnych planach na nadchodzącą kampanię. Podopieczni Stevena Gerrarda z pewnością będą chcieli udowodnić, że mają szansę powalczyć o coś więcej. Nasz typ – zwycięstwo Aston Villi.

Bournemouth – Aston Villa, sytuacja kadrowa

Bournemouth tego lata ściągnęło trzech nowych zawodników – Marcusa Taverniera, Ryana Fredericksa oraz Joe Rothwella. Sobotni występ dwóch ostatnich jest wątpliwy, bowiem zmagają się oni z urazami. Na boisku nie zobaczymy również kontuzjowanego Davida Brooksa.

W ekipie Aston Villi szczególnie spoglądamy w stronę pozyskanych tego lata Diego Carlosa i Boubacara Kamary. Obaj wykazują gotowość do gry, zatem możemy się ich w sobotę spodziewać na murawie. Na sto procent nie zagra za to Kortney Hause, który wciąż leczy kontuzję kolana.

Bournemouth – Aston Villa, ostatnie wyniki

Beniaminek Premier League rozegrał cztery przedsezonowe sparingi. Na początku okresu przygotowawczego pokonał Sheffield Wednesday 2-1, a później przegrywał kolejno z SC Bragą (1-2), Bristol City (0-1) oraz Realem Sociedad (1-2). Trudno zatem spodziewać się, w jakiej dyspozycji znajdują się obecnie piłkarze Bournemouth.

Po stronie Aston Villi wygląda to zdecydowanie lepiej. “The Villans” mierzyli się w lipcu z pięcioma rywalami i nie ulegli żadnemu z nich. Pokonali kolejno Walsall (4-0), Leeds United (1-0), Brisbane Roar (1-0) oraz francuskie Rennes (2-1), natomiast remisem 2-2 zakończyła się potyczka z Manchesterem United.

Bournemouth – Aston Villa, historia

Śmiało można stwierdzić, że Bournemouth jest dla Aston Villi niewygodnym przeciwnikiem. Z uwagi na grę na różnych poziomach rozgrywkowych w zeszłym sezonie nie doszło między tymi ekipami do bezpośredniego starcia, natomiast w sezonie 2019/2020 dwukrotnie górą z rywalizacji wychodziło właśnie Bournemouth. Po raz ostatni zespół z Birmingham pokonał swojego sobotniego rywala w 2015 roku.

Bournemouth – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Pomimo gry na wyjeździe, zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Aston Villa, której kurs na zwycięstwo wynosi około 2,05. Zdecydowanie więcej płacą za zwycięstwo beniaminka Premier League, bowiem za jedną postawioną złotówkę można zarobić nawet 3,70.

Bournemouth – Aston Villa, przewidywane składy

Bournemouth: Travers, Stacey, Mepham, Kelly, Zemura, Billing, Lerma, Cook, Anthony, Solanke, Christie

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Carlos, Digne, Kamara, Luiz, McGinn, Coutinho, Bailey, Watkins

Bournemouth – Aston Villa, transmisja meczu

Prawa do transmitowania meczów Premier League nabyła platforma streamingowa Viaplay, a zmiana wejdzie w życiu już od początku sezonu 2022/2023. To właśnie za jej pośrednictwem będzie można obejrzeć sobotnie spotkanie pomiędzy Bournemouth a Aston Villą, które rozpocznie się o godzinie 16. Istnieje również ciekawa opcja dla abonentów telewizji satelitarnej CANAL+, bowiem będą mieli oni możliwość obejrzenia spotkania na specjalnie utworzonym kanale Event Channel 1.

