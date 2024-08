ANP / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Borussia M’gladbach Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2024 13:34 .

Borussia M’gladbach – Bayer 04 Leverkusen: przewidywania

Pierwszy mecz nowego sezonu Bundesligi i od razu spotkanie mistrza Niemiec z zawsze groźną ekipą Borussii M’gladbach. W starciu na Borussia-Park w Monchengladbach czeka nas z pewnością emocjonujące spotkanie, bowiem ekipa gości chce w tym sezonie obronić tytuł i znów zadziwić świat swoją serią spotkań bez porażki. Z kolei gospodarze marzą o tym, aby spisać się lepiej niż w poprzedniej kampanii i zakończyć sezon bliżej miejsc dających prawo gry w europejskich pucharach. Czy to się uda? Przekonamy się już w piątkowy wieczór, bowiem start sezonu będzie dla obu drużyn niezwykle istotny. Mój typ na to spotkanie: Bayer 04 Leverkusen wygra mecz.

Jakub STS 1.58 Bayer 04 Leverkusen wygra mecz Zagraj!

Borussia M’gladbach – Bayer 04 Leverkusen: ostatnie wyniki

Dla obu ekip to będzie pierwszy mecz w tym ligowym sezonie, ale gracze Xabiego Alonso oraz Gerardo Seoane mają już na swoim koncie mecz o punkty. Kilka dni temu zmierzyli się oni bowiem w Superpucharze Niemiec z ekipą VFB Stuttgart i choć w podstawowym czasie gry na tablicy wyników widniał wynik 2:2, to mistrzowie Niemiec okazali się lepsi w serii rzutów karnych, którą wygrali 3:2. Jeśli chodzi o Borussię M’gladbach, to oni w meczu Pucharu Niemiec mierzyli się z Aue, które udało się pokonać 3:1 i awansować do kolejnej rundy tych rozgrywek.

Borussia M’gladbach – Bayer 04 Leverkusen: historia

W poprzednim sezonie obie te ekipy mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Najpierw mistrzowie Niemiec pokonali ekipę M’gladbach 3:0 na wyjeździe, ale w rewanżu – co było sporym zaskoczeniem – padł remis, mecz zakończył się wynikiem 0:0. Z kolei w poprzednich sezonach bardzo często wygrywał Bayer 04 Leverkusen, który w ostatnich pięciu meczach z Borussią zdobył aż 11 punktów. To dość dobitnie pokazuje, kto będzie faworytem starcia w piątkowy wieczór na boiskach Bundesligi.

Borussia M’gladbach – Bayer 04 Leverkusen: kto wygra?

Kto wygra mecz? Borussia M'gladbach 0% Remis 0% Bayer 04 Leverkusen 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Borussia M'gladbach

Remis

Bayer 04 Leverkusen

Borussia M’gladbach – Bayer 04 Leverkusen: przewidywane składy

Borussia M’gladbach Gerardo Seoane Bayer Leverkusen Xabi Alonso Borussia M’gladbach Gerardo Seoane 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi 2 Fabio Chiarodia 5 Marvin Friedrich 10 Florian Neuhaus 17 Manu Koné 19 Nathan N’Goumou 22 Stefan Lainer 25 Robin Hack 31 Tomas Cvancara 33 Moritz Nicolas 1 Lukas Hradecky 7 Jonas Hofmann 8 Robert Andrich 11 Martin Terrier 13 Arthur 14 Patrik Schick 19 Nathan Tella 22 Victor Boniface 24 Aleix Garcia

Borussia M’gladbach – Bayer 04 Leverkusen: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzysta z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł. Kursy na zwycięstwo gospodarzy zaczynają się od około 4.55 a kończą nawet na 5.10. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 4.40 lub 4.50. Zgodnie podchodzi się do trzech punktów dla Bayeru, tu zazwyczaj zagramy po stawce pomnożonej przez 1.60.

Borussia M’gladbach – Bayer 04 Leverkusen: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie platformy streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji pomiędzy Borussią M’gladbach a Bayerem 04 Leverkusen już w piątek o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.