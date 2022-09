Borussia Dortmund – Hoffenheim: typy, kursy, zapowiedź (02.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Borussia – Hoffenheim: typy, kursy, zapowiedź. Już w meczu otwierającym 5. kolejkę Bundesligi dojdzie do ciekawego starcia piątej w tabeli Borussii Dortmund i czwartego Hoffenheim. Obie ekipy prezentują się z niezłej strony w tym sezonie, dlatego możemy liczyć na bardzo interesujące widowisko w piątkowy wieczór. Początek meczu o godzinie 20:30.

Borussia Dortmund – Hoffenheim, typy i przewidywania

Hoffenheim wygrało trzy razy z rzędu pod wodzą nowego trenera Andre Breitenreitera, byłego szkoleniowca Schalke. To pozwala wierzyć gościom w udany rezultat podczas piątkowego starcia na Signul Iduna Park. Jedna BVB pozostaje niepokonane od czterech spotkań z Hoffenhiem. Do tego Borussia z pewnością będzie podwójnie zdeterminowana, by zrekompensować się swoim kibicom za porażkę sprzed dwóch tygodni, gdy prowadząc z Werderem 2:0 w 89. minucie, przegrali mecz 2:3. Mimo problemów kadrowych, Borussia wciąż jest znacznie lepsza od zespołu z Hoffenheim, a ponadto będzie miała atut własnego boiska. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund – TAK.

Borussia Dortmund – Hoffenheim, sytuacja kadrowa

Anthony Modeste strzelił gola przeciwko wszystkim obecnym klubom Bundesligi, za wyjątkiem swojego byłego pracodawcy Hoffenheim, przeciwko któremu nie udało mu się znaleźć drogi do bramki w ośmiu spotkaniach. W piątek zaczynając od pierwszej minuty będzie miał ku temu znakomitą okazję. W składzie Borussii nie zobaczymy natomiast Hallera walczącego z rakiem oraz Akanjiego. Występ Dahoud stoi pod znakiem zapytania ze względu na kontuzję barku. W Hoffenheim nie zagrają z kolei Ihlas Bebou i Ermin Bicakcic, którzy zmagają się z urazami kolan. Hubner z kolei nabawił się kontuzji kostki. Do składu po zawieszeniu wraca Stefan Posch.

Borussia Dortmund – Hoffenheim, ostatnie wyniki

BVB w czterech meczach obecnego sezonu zaliczyła trzy zwycięstwa i jedną porażkę, która przytrafiła się w meczu 3. kolejki z Werderem Brema (2:3). W pozostałych pojedynkach Borussia wygrała z Bayerem Leverkusen 1:0, Freiburgiem 3:1, a przed tygodniem w wyjazdowym spotkaniu ograła Herthę Berlin 1:0.

Hoffenheim niezbyt udanie rozpoczął sezon od porażki z Borussią Moenchengladbach 1:3. Jednak w trzech kolejnych spotkaniach odniósł trzy kolejne zwycięstwa: z Bochum 3:2, Bayerem Leverkusen 3:0, a przed tygodniem z Augsburgiem 1:0.

Borussia Dortmund – Hoffenheim, historia

W ostatnim sezonie dwukrotnie lepsza w rywalizacjach obu drużyn była Borussia Dortmund. Co ciekawe, oba pojedynki poprzedniej kampanii zakończyły się zwycięstwem BVB 3:2. Hoffenheim ostatni pojedynek z zespołem z Signal Iduna Park zwyciężyło 20 czerwca 2020 roku, wygrywając w wyjazdowym spotkaniu 4:0. Od tego czasu w czterech spotkaniach goście piątkowego starcia pozostają bez zwycięstwa.

Borussia Dortmund – Hoffenheim, typy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Borussia Dortmund. Typy na zwycięstwo gospodarzy piątkowego starcia wynoszą około 1,65. Natomiast kursy na remis w tym pojedynku oraz zwycięstwo Hoffenheim są bardzo zbliżone i wynoszą około 4,60.

Borussia Dortmund – Hoffenheim, przewidywane składy

Borussia: Kokbel, Wolf, Schlotterbeck, Hummels, Guerreiro, Reus, Ozcan, Bellingham, Bynoe-Gittens, Modeste, Moukoko

Hoffenheim: Baumann, Kabak, Vogt, Akpoguma, Samassekou, Promel, Geiger, Angelino, Baumgartner, Kramarić, Rutter

Borussia Dortmund – Hoffenheim, transmisja meczu

Niestety, pojedynku Borussii Dortmund z Hoffenheim nie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Mecz będzie można natomiast śledzić za pośrednictwem Viaplay. Transmisja dostępna będzie również na stronach bukmacherów: PZBuk, Fortuna i STS. Początek spotkania w piątek, 2 września, o godzinie 20:30.

