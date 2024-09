Borussia Dortmund – Celtic Glasgow: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2024)

Borussia Dortmund - Celtic Glasgow: typy i kursy na mecz 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. W nadchodzącym starciu piłkarze Nuriego Sahina zmierzą się z mistrzem Szkocji. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już we wtorek (1 października) o godzinie 21:00/

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Anton oraz Emre Can

Borussia Dortmund Celtic Glasgow Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 12:43 .

Borussia – Celtic, typy bukmacherskie

Już w najbliższy wtorek zostanie zainaugurowana 2. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. W jednym ze spotkań tego dnia zobaczymy w akcji Borussię Dortmund oraz Celtic Glasgow. Drużyny przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach. Zarówno jedni jak i drudzy odnieśli pewne zwycięstwa w swoich pierwszych meczach w tegorocznej edycji rozgrywek. Podopieczni Nuriego Sahina pokonali Club Brugge (3:0), natomiast mistrzowie Szkocji okazali się lepsi od Slovanu Bratysława (5:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco. Ja spodziewam się, że rywalizację na Signal Iduna Park obaj golkiperzy zakończą bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Borussia – Celtic, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund nie może narzekać na obecną formę. Niemiecki zespół w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa (4:2 z Heidenheim, 3:0 z Club Brugge w Lidze Mistrzów i 4:2 z VfL Bochum), zaliczył jeden remis (0:0 z Werderem Brema), a także poniósł jedną porażkę (1:5 z VfB Stuttgart).

Celtic Glasgow natomiast ma jeszcze lepszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Mistrzowie Szkocji bowiem w tym czasie odnieśli komplet zwycięstw (3:0 z Glasgow Rangers, 2:0 z Hearts, 5:1 ze Slovanem Bratysława w Lidze Mistrzów, 5:2 z Falkrik w Pucharze Szkocji i 6:0 z St. Johnstone).

Borussia – Celtic, historia

Do ostatnich starć między tymi zespołami doszło w 1992 roku. Wówczas drużyny mierzyły się ze sobą w rozgrywkach Pucharu UEFA. Oba z tych meczów wygrała Borussia Dortmund. W pierwszym meczu padł wynik 1:0, natomiast w rewanżu było już 2:1.

Borussia – Celtic, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Borussia Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną niemieckiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.49. W przypadku zwycięstwa Celticu Glasgow oscyluje natomiast w granicach 5.75 – 5.95. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Borussia – Celtic, kto wygra?

Borussia – Celtic, przewidywane składy

Borussia Dortmund przystąpi do wtorkowego meczu bez kontuzjowanego Giovanniego Reyny. Ponadto pod znakiem zapytania stoją występy Marcela Sabitzera, Almugery Kabara oraz Jamie Baynoe-Gittensa. W zespole Celticu Glasgow tego dnia może zabraknąć Camerona Cartera-Vickersa.

Borussia Dortmund Nuri Sahin Celtic Glasgow Brendan Rodgers Borussia Dortmund Nuri Sahin 4-2-3-1 Przewidywany skład Celtic Glasgow Brendan Rodgers Przewidywany skład 4-3-3 Rezerwowi 5 Ramy Bensebaini 8 Felix Nmecha 14 Maximilian Beier 16 Julien Duranville 20 Marcel Sabitzer 21 Donyell Malen 25 Niklas Süle 33 Alexander Meyer 35 Marcel Lotka 38 Kjell Wätjen 39 Filippo Mané 42 Almugera Kabar 7 Luis Palma 9 Adam Idah 11 Álex Valle 12 Viljami Sinisalo 13 Hyun-jun Yang 14 Luke McCowan 15 Odin Thiago Holm 17 Maik Nawrocki 28 Paulo Bernardo 49 James Forrest 56 Tony Ralston 57 Stephen Welsh

Borussia – Celtic, transmisja

Spotkanie Borussii Dortmund z Celticiem Glasgow w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. Mecz będzie można śledzić zarówno w telewizji, jak i w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto transmisję z tego meczu zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań elitarnych rozgrywek, ale także do spotkań PKO Ekstraklasy. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

