PressFocus Na zdjęciu: Marco Reus

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach to mecz Bundesligi, który zapowiada się bardzo interesująco. Faworytami, i to zdecydowanymi, są gospodarze, którzy walczą o mistrzostwo Niemiec z Bayernem Monachium. Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania. Możecie w niej znaleźć między innymi kursy, typy, czy informację o transmisji.



Borussia Dortmund Bundesliga

20/02/2022 17:30

Signal Iduna Park (Dortmund)

Moenchengladbach

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, typy na mecz i przewidywania

Stawiamy, że gracze Borussii Dortmund zanotują 16. zwycięstwo w tym sezonie. Po przerwie zimowej gospodarze grali w rozgrywkach ligowych pięć razy. Piłkarze Borussii Dortmund spisują się świetnie i notują bardzo dobre rezultaty. W styczniu oraz lutym gospodarze zanotowali cztery zwycięstwa, a przegrali tylko jedno spotkanie. Zawodnicy z Dortmundu u siebie stracili punkty tylko dwa razy (w tym sezonie).

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, sytuacja kadrowa

W szeregach klubu z Signal Iduna Park kontuzjowani są obecnie Haaland, Morey, a także Schmelzer. W drużynie Borussii Moenchengladbach jedynym graczem narzekającym aktualnie na uraz jest Stindl.

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund w poprzedniej ligowej kolejce rywalizowała w spotkaniu wyjazdowym z Unionem Berlin. Mecz zapowiadał się na wyrównany, aczkolwiek gracze z Dortmundu byli wyraźnie lepsi. Ostatecznie Borussia wygrała 3:0. We wcześniejszej kolejce piłkarze zespołu z Dortmundu niespodziewanie wysoko przegrali u siebie z Leverkusen 2:5. Teraz będą chcieli zrehabilitować się za tamtą wpadkę.

Zobacz także: Tabela Bundesligi

Goście przystąpią do tego spotkania w dobrych humorach. Piłkarze Borussii Moenchengladbach 12 lutego tego roku podejmowali FC Augsburg. Ostatecznie gracze Źrebaków zwyciężyli 3:2. Dzięki temu zawodnicy klubu z Moenchengladbach przerwali serię trzech kolejnych spotkań bez wygranej. Wcześniej zremisowali z Arminią oraz przegrali dwa mecze (z Unionem oraz Leverkusen).

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, historia

25 września poprzedniego roku został rozegrany mecz w ramach rundy jesiennej pomiędzy tymi drużynami. Wielkich emocji nie było. Piłkarze klubu z Moenchengladbach zdołali jednak sprawić niespodziankę i wygrać na swoim terenie z zawodnikami z Dortmundu 1:0. Gracze z Signal Iduna Park w meczach domowych ze Źrebakami są bardzo skuteczni. W końcu nie stracili u siebie punktów już od 2014 roku.

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami bukmacherów do triumfu są gospodarze z Dortmundu.

Borussia Dortmund – Moenchengladbach, przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Dahoud, Can – Brandt, Reus, Bellingham – Malen

Moenchengladbach: Sommer – Ginter, Friedrich, Elvedi – Lainer, Koné, Neuhaus, Bensebaini – Hofmann, Plea – Embolo

Borussia Dortmund – Moenchengladbach, przewidywane składy, transmisja meczu

Ten mecz Bundesligi będzie transmitowany “na żywo” na Viaplay. Początek niedzielnej potyczki zaplanowano natomiast na 17:30.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortuna +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.