Bologna FC – AS Monaco: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W tym pojedynku możemy zobaczyć na boisku aż trzech polskich zawodników, a mianowicie Łukasza Skorupskiego, Kacpra Urbańskiego oraz Radosława Majeckiego. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Renato Dall'Ara już w najbliższy wtorek, 5 listopada o godzinie 21:00.

Bologna FC – AS Monaco, typy i przewidywania

Przed nami 4. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów, a w niej zobaczymy starcie między Bologną a Monaco. W tym spotkaniu nie brakuje polskich akcentów, ponieważ koszulkę włoskiego klubu na co dzień przywdziewają Łukasz Skorupski oraz Kacper Urbański, a w bramce monakijskiej ekipy może zagrać Radosław Majecki. Liczymy na występ od pierwszej minuty kompletu trzech naszych rodaków i bardzo ciekawe widowisko. Początek rywalizacji na Stadio Renato Dall’Ara już w najbliższy wtorek, 5 listopada o godzinie 21:00.

Podopieczni Adiego Huttera idą jak burza w aktualnych rozgrywkach Champions League – zainkasowali 7 punktów w 3 rozegranych pojedynkach. Według mnie zespół z Księstwa ma trochę większe szanse na triumf. Dlatego stawiam na gości. Mój typ: zwycięstwo Monaco.

Bologna FC – AS Monaco, sytuacja kadrowa

Zarówno gospodarze, jak i goście mają spore problemy kadrowe. We włoskiej ekipie najprawdopodobniej zabraknie Oussamy El Azzouziego, Martina Erlicia, Lewisa Fergusona, Nicolo Cambiaghiego, Charalamposa Lykogiannisa oraz Michela Aebishera. Natomiast monakijska drużyna najpewniej będzie musiała radzić sobie bez Mamadou Coulibaly’ego, Edana Diopa, Folarina Baloguna, Mohammeda Salisu i Denisa Zakarii.

Kontuzje i zawieszenia Bologna Zawodnik Powrót Oussama El Azzouzi Kontuzja kolana Nieznany Martin Erlic Uraz ścięgna udowego Połowa listopada 2024 Michel Aebischer Uraz mięśnia Połowa listopada 2024 Charalampos Lykogiannis Uraz nogi Połowa listopada 2024

Kontuzje AS Monaco Zawodnik Powrót Mamadou Coulibaly Uraz więzadła krzyżowego Koniec stycznia 2025 Edan Diop Uraz stopy Połowa listopada 2024 Folarin Balogun Zwichnięte ramię Koniec listopada 2024 Mohammed Salisu Uraz mięśnia Koniec listopada 2024 Denis Zakaria Uraz mięśnia Kilka tygodni

Bologna FC – AS Monaco, ostatnie wyniki

Bologna wygrała poprzednie dwa mecze w ramach Serie A – 1:0 z Lecce oraz 2:0 z Cagliari Calcio. W tym czasie Monaco zaliczyło dwie porażki na ligowym podwórku – 0:1 z Angers i 1:2 z Niceą. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to Włosi przegrali ostatnio z Aston Villą (0:2), natomiast Monakijczycy pewnie pokonali Crvenę Zvezdę Belgrad (5:1).

Bologna FC – AS Monaco, historia

Dotychczas byliśmy świadkami tylko jednego spotkania między Bologną a Monaco. Zeszłoroczny mecz towarzyski padł łupem monakijskiego klubu, który wygrał 3:2. Teraz włoska ekipa zapewne będzie chciała odegrać się na ekipie z Księstwa.

Bologna FC – AS Monaco, kursy bukmacherskie

Zgodnie z oszacowaniami bukmacherów nieznacznym faworytem wtorkowego meczu są goście, którzy świetnie radzą sobie w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Kurs na wygraną Bolonii wynosi około 2.70, a typ na zwycięstwo Monaco to mniej więcej 2.50. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.40. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Bologna FC – AS Monaco, przewidywane składy

Bologna Vincenzo Italiano AS Monaco Adi Hütter Bologna Vincenzo Italiano 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład AS Monaco Adi Hütter Rezerwowi 1 Lukasz Skorupski 2 Emil Holm 14 Samuel Iling 15 Nicolò Casale 16 Tommaso Corazza 18 Tommaso Pobega 19 Lewis Ferguson 22 Charalampos Lykogiannis 23 Nicola Bagnolini 24 Thijs Dallinga 80 Giovanni Fabbian 82 Kacper Urbanski 4 Jordan Teze 8 Eliot Matazo 13 Christian Mawissa 16 Philipp Köhn 20 Kassoum Ouattara 21 George Ilenikhena 27 Krepin Diatta 45 Saimon Bouabre 47 Lucas Michal 50 Yann Lienard 88 Soungoutou Magassa

Bologna FC – AS Monaco, transmisja meczu

Spotkanie między Bologną a Monaco będzie dostępne zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz na kanale telewizyjnym CANAL+ 360 lub za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Korzystając z naszego linku możesz wykupić abonament za 65 zł/mies. w ofercie na rok. Cena uwzględnia rabat 5 zł/mies. za zaakceptowanie zgód marketingowych.

Początek rywalizacji na Stadio Renato Dall’Ara już w najbliższy wtorek, 5 listopada o godzinie 21:00. Sędzią głównym jutrzejszego pojedynku będzie Aliyar Agayev.

