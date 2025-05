Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu Hotspur

FK Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

FK Bodo/Glimt podejmie na własnym stadionie Tottenham Hotspur w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Europy. Anglicy przystąpią do tego pojedynku z pokaźną zaliczką, którą zapewnili sobie w pierwszym spotkaniu, wygrywając u siebie 3:1. Norwegowie nie mają jednak zamiaru się poddawać i wierzą w odwrócenie losów tej rywalizacji.

Warto dodać, że w drugim starciu o awans rywalizują Manchester United oraz Athletic Bilbao (3:0 dla podopiecznych Rubena Amorima po premierowym starciu). Zatem bardzo prawdopodobny jest angielski finał. Początek meczu na Aspmyra Stadionie między Tottenhamem Hotspur a FK Bodo/Glimt już w najbliższy czwartek, 8 maja o godzinie 21:00.

FK Bodo/Glimt nigdy nie zawodzi na swoim boisku, mając atut w postaci sztucznej murawy. Czy podobnie będzie tym razem? Liczymy na otwarte spotkanie, w którym zarówno gospodarze, jak i goście trafią do siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

FK Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie trzech kontuzjowanych zawodników Gaute’a Vettiego, Syvera Skeide’a oraz Daniela Bassiego. Z kolei drużyna gości będzie musiała radzić sobie bez dużo większej liczby piłkarzy – z urazami zmagają się Lucas Bergvall, Radu Dragusin, James Maddison i Heung-Min Son, który walczy z czasem, by zdążyć się wykurować.

Ponadto w kadrze meczowej nie znaleźli się Fraser Forster, Antonin Kinsky, Sergio Reguilon oraz Timo Werner. Część z zawodników nie jest nawet zgłoszona do rozgrywek Ligi Europy.

Kontuzje i zawieszenia Bodo/Glimt Zawodnik Powrót Gaute Vetti Nieznany Połowa maja 2025 Daniel Bassi Nieznany Powrót do treningów Kontuzje i zawieszenia Tottenham Zawodnik Powrót Radu Dragusin Uraz więzadła krzyżowego Połowa października 2025 Heung-Min Son Uraz stopy Niepewny Lucas Bergvall Uraz kostki Koniec maja 2025 James Maddison Kontuzja kolana Początek czerwca 2025

FK Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

Jeśli przeanalizujemy ostatnie wyniki obu zespołów w rozgrywkach ligowych, to zdecydowanie lepiej wypada klub z Norwegii. W ostatnich dwóch kolejkach FK Bodo/Glimt pokonało KFUM Oslo 3:0 i zremisowało 2:2 z Molde FK. W tym czasie Tottenham Hotspur podzielił się punktami z West Hamem United w londyńskich derbach (1:1) oraz skompromitował się w starciu z Liverpoolem (1:5).

FK Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur, historia

W całej historii byliśmy świadkami tylko jednego spotkania między tymi drużynami. Oczywiście mamy na myśli mecz, który odbył się przed tygodniem w Londynie. Przypomnijmy, że wówczas Tottenham Hotspur wygrał 3:1 z FK Bodo/Glimt po bramkach Brennana Johnsona, Jamesa Maddisona oraz Dominica Solanke. Honorowego gole dla norweskiego zdobył strzelił natomiast Ulrik Saltnes.

FK Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem czwartkowego pojedynku są goście, którzy posiadają lepszy skład, przy czym gospodarze będą mieli przewagę własnego bosika. Kurs na wygraną FK Bodo/Glimt wynosi około 2.90, typ na zwycięstwo Tottenhamu Hotspur to mniej więcej 2.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.85. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny i zakład bez ryzyka do 100 zł.

FK Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Bodo/Glimt Kjetil Knutsen Tottenham Ange Postecoglou Bodo/Glimt Kjetil Knutsen 4-3-3 Przewidywany skład 12 Khaikin 20 Sjøvold 6 Gundersen 2 Nielsen 15 Bjørkan 26 Evjen 7 Berg 14 Saltnes 11 Blomberg 9 Högh 10 Hauge 9 Richarlison 19 Solanke 22 Johnson 8 Bissouma 30 Bentancur 21 Kulusevski 13 Udogie 37 Ven 17 Romero 23 Porro 1 Vicario 4-3-3 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi 1 Julian Faye Lund 4 Odin Björtuft 8 Sondre Auklend 18 Brede Moe 19 Sondre Fet 21 Andreas Helmersen 25 Isak Dybvik Määttä 27 Sondre Sørli 44 Magnus Brøndbo 77 Mikkel Bro Hansen 95 Jeppe Kjaer 4 Kevin Danso 14 Archie Gray 24 Djed Spence 28 Wilson Odobert 29 Pape Sarr 33 Ben Davies 40 Brandon Austin 41 Alfie Whiteman 47 Mikey Moore 11 Mathys Tel

FK Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur, kto wygra?

FK Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie pomiędzy FK Bodo/Glimt a Tottenhamem Hotspur w ramach półfinału Ligi Europy będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Ten mecz obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Aspmyra Stadionie już w najbliższy czwartek, 8 maja o godzinie 21:00. Sędzią głównym norwesko-angielskiej rywalizacji będzie Maurizio Mariani.

