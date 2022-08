Bochum – Bayern: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

W niedzielę kibice Bayernu Monachium ponownie zasiądą przed odbiorniki, aby obejrzeć starcie ich ukochanej drużyny. Tym razem mistrzów Niemiec czeka wyjazdowy mecz z Bochum, które dotychczas nie zdołało zdobyć choćby punktu. Czy zmieni się to w 3. kolejce Bundesligi? Szanse są niewielkie, bowiem Bawarczycy świetnie wyglądają na starcie sezonu 2022/2023. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Bochum – Bayern, typy i przewidywania

Trudno spodziewać się czegoś innego, niż wysokiego zwycięstwa Bayernu Monachium. Maszyna Juliana Nagelsmanna wygląda na bardzo dobrze naoliwioną i przejeżdża się bez litości po swoich kolejnych przeciwnikach. Na rozkładzie Bawarczyków są już Eintracht Frankfurt i Wolfsburg, czyli zespoły, które znajdują się na zdecydowanie wyższej półce, niż Bochum. Bardzo obiecująco prezentuje się ofensywa, o którą po odejściu Roberta Lewandowskiego było najwięcej strachu. Sadio Mane błyskawicznie zgrał się z drużyną, a brak nominalnego napastnika pozwala na większą elastyczność taktyczną i nieprzewidywalność.

Bochum nie zdobyło dotychczas żadnego punktu i w niedzielę najprawdopodobniej to się nie zmieni. Spodziewamy się dominacji i wysokiego zwycięstwa mistrzów Niemiec. Nasz typ – wygrana Bayernu więcej niż jedną bramką.

Bochum – Bayern, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Bochum jest dosyć skomplikowana. W niedzielę na pewno nie zagrają Jannes Horn, Danilo Soares oraz Konstantinos Stafylidis. Cała trójka obecnie leczy kontuzje. Ponadto, zagrożono jest występ Gerrita Holtmanna, Lysa Mousseta, Patricka Osterhage’a i Jacka Góralskiego. Można zatem śmiało stwierdzić, że Bochum do potyczki z Bayernem Monachium przystąpi w dużym osłabieniu.

Jeśli chodzi o mistrzów Niemiec, swojej kontuzji wciąż nie wyleczył Leon Goretzka. Jamal Musiala będzie pauzował na skutek urazu mięśnia, natomiast występ Serge’a Gnabry’ego i Erica Maxima Choupo-Motinga stoi pod znakiem zapytania. Reszta zawodników wyraża gotowość do gry.

Bochum – Bayern, ostatnie mecze

Bochum źle zaczęło ligowy sezon, choć należy przyznać, że terminarz nie był łaskawy. Na inaugurację rozgrywek doznano porażki przed własną publicznością z Mainz (1-2), natomiast przed tygodniem lepszy okazał się Hoffenheim (2-3). To spotkanie mogło natomiast zakończyć się dla Bochum zupełni inaczej, bowiem po niespełna kwadransie prowadziło 2-0.

Bayern dotychczas wyglądał fenomenalnie. W meczu o Superpuchar Niemiec ofensywa Bawarczyków zapakował drużynie RB Lipsk aż 5 bramek, natomiast na inaugurację ligowego sezonu Eintracht Frankfurt sześciokrotnie musiał wyjmować piłkę z siatki. Potyczka z Wolfsburgiem była już nieco spokojniejsza, co po meczu przyznał sam Julian Nagelsmann. Jego podopieczni wygrali ten mecz 2-0.

Bochum – Bayern, historia

W poprzedniej kampanii między obiema ekipami doszło do bardzo ciekawych bezpośrednich starć. Jesienią Bayern Monachium rozgromił swoich niedzielnych rywali aż 7-0, natomiast na wiosnę to Bochum sprawiło ogromną niespodziankę i pokonało Bawarczyków 4-2. Całkowity historyczny bilans meczów pomiędzy Bayernem i Bochum jest już zdecydowanie na korzyść tych pierwszych, co dziwić nie powinno.

Bochum – Bayern, kursy bukmacherskie

Ewentualna strata punktów Bayernu będzie traktowana jako olbrzymia wpadka. Kursy na zwycięstwo mistrzów Niemiec wynoszą około 1,20, natomiast w przypadku Bochum jest to nawet aż 13,5.

Bochum – Bayern, przewidywane składy

Bochum: Riemann, Gamboa, Ordets, Heintz, Osei-Tutu, Losilla, Stoger, Janko, Asano, Hofmann, Zoller

Bayern: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Sabitzer, Coman, Sane, Muller, Mane

Bochum – Bayern, transmisja meczu

Meczów Bundesligi nie obejrzymy w polskiej telewizji. Transmisja rywalizacji pomiędzy Bochum a Bayernem Monachium będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi w niedzielę o godzinie 17:30.

