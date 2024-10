Real Betis – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (27.10.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Real Betis – Atletico: typy i przewidywania

W niedzielne popołudnie Real Betis spotka się przed własną publicznością z Atletico Madryt w ramach 11. kolejki La Liga. Podopieczni Diego Simeone będą chcieli otrząsnąć się po szokującej porażce u siebie w Lidze Mistrzów z Lille (1:3). Rojiblancos prezentują się znakomicie w hiszpańskich rozgrywkach, zajmując aktualnie trzecie miejsce w tabeli, z siedmioma punktami straty do liderującej Barcelony.

Z kolei zespół Manuela Pellegriniego znajduje się na siódmej pozycji z dorobkiem 15 punktów. Przystępuje do niedzielnej rywalizacji po remisie z Kopenhagą w Lidze Konferencji. Co ciekawe, ekipa z Sewilli nie potrafiła pokonać Atletico od lutego 2019 roku, co stawia ich w trudnej sytuacji przed tym meczem. Uważam, że fatalna seria Realu Betis będzie kontynuowana, a trzy punkty powędrują do drużyny ze stolicy Hiszpanii. Mój typ: wygrana Atletico Madryt.

Real Betis – Atletico: ostatnie wyniki

W miniony czwartek Real Betis zremisował u siebie z Kopenhagą (1:1) w 2. kolejce Ligi Konferencji. Abde Ezzalzouli wyprowadził swój zespół na prowadzenie, ale Hiszpanie stracili gola w 77. minucie po rzucie karnym. Wcześniej Andaluzyjczycy pokonali Osasunę Pampeluna (2:1) o trafieniach Vitora Roque i Chimy’ego Avilę. Ulegli również w derbach Sewilli (0:1).

Atletico Madryt w środę przegrało na Wanda Metropolitano z Lille (1:3), choć wyszli na prowadzenie w ósmej minucie, gdy do siatki Francuzów trafił Julian Alvarez. W La Liga Rojiblancos wciąż pozostają niepokonani, odnosząc pięć zwycięstw i notując pięć remisów.

Real Betis – Atletico: historia

Pięć ostatnich bezpośrednich starć między Betisem a Atletico zakończyło się zwycięstwem stołecznej drużyny. Podopieczni Simeone nie zaznali porażki z Andaluzyjczykami od 2019 roku. W poprzednim sezonie ligowym w Sewilli padł bezbramkowy remis, natomiast w Madrycie górą byli Rojiblancos, którzy wygrali (2:1).

Real Betis – Atletico: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnej rywalizacji w Sewilli są goście. Kurs na wygraną Realu Betis wynosi około 3.25. Natomiast typ na triumf Atletico Madryt został wyceniony na mniej więcej 3.35. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Real Betis – Atletico: kto wygra?

Real Betis – Atletico: przewidywane składy

Real Betis – Atletico: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Betis a Atletico Madryt zostanie rozegrane w niedzielę (27 października). Początek meczu zostało zaplanowane na godzinę 18:30. Transmisję z meczu przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Mecz będzie również dostępny w usłudze Canal+ online.

