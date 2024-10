Bayern Monachium – VfB Stuttgart: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2024)

Bayern Monachium - VfB Stuttgart: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Bundesligi. W nadchodzącym spotkaniu "Bawarczycy" podejmą zespół prowadzony przez Sebastiana Hoenessa. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (19 października) o godzinie 18:30.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium VfB Stuttgart Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2024 20:29 .

Bayern – Stuttgart, typy bukmacherskie

W najbliższą sobotę dojdzie do hitowego starcia w ramach 7. kolejki rozgrywek Bundesligi. A w nim Bayern Monachium przed własną publicznością podejmie VfB Stuttgart. Będzie to starcie trzeciej i drugiej drużyny minionego sezonu ligowego. Nadchodząca rywalizacja zatem zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny na początku tej kampanii są w wysokiej dyspozycji. Ja uważam, że ostatecznie przynajmniej jeden z golkiperów zakończy starcie z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Bayern – Stuttgart, ostatnie wyniki

Bayern Monachium ostatnio obniżył formę. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany’ego w pięciu ostatnich spotkaniach co prawda dwukrotnie wygrała (9:2 z Dinamem Zagrzeb w Lidze Mistrzów i 5:0 z Werderem Brema), ale też zanotowała dwa remisy (1:1 z Bayerem Leverkusen oraz 3:3 z Eintrachtem Frankfurt), a także poniosła jedną porażkę (0:1 z Aston Villą w Lidze Mistrzów).

VfB Stuttgart również nie prezentuje obecnie najlepszej formy. Wicemistrzowie Niemiec w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść tylko jedno zwycięstwo (5:1 z Borussią Dortmund), a także zanotowali aż cztery remisy (2:2 z VfL Wolfsburg, 1:1 ze Spartą Praga w Lidze Mistrzów, 1:1 Hoffenheim oraz 1:1 z Ulm w meczu towarzyskim).

Bayern – Stuttgart, historia

W ubiegłym sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami. Oba zakończyły się zwycięstwami VfB Stuttgart. Podopieczni Sebastiana Hoenessa jesienią wygrali 3:0, natomiast wiosną 3:1.

Bayern – Stuttgart, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Bawarczyków”, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.33 – 1.36. W przypadku zwycięstwa VfB Stuttgart sięga nawet 7.40. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Bayern – Stuttgart, kto wygra?

Bayern – Stuttgart, przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Rezerwowi 8 Leon Goretzka 10 Leroy Sane 11 Kingsley Coman 15 Eric Dier 16 João Palhinha 18 Daniel Peretz 27 Konrad Laimer 36 Noel Aseko-Nkili 39 Mathys Tel 1 Fabian Bredlow 2 Ameen Al Dakhil 3 Ramon Hendriks 5 Yannik Keitel 9 Ermedin Demirovic 10 El Bilal Touré 13 Frans Krätzig 15 Pascal Stenzel 45 Anrie Chase

Bayern – Stuttgart, transmisja

Spotkanie Bayernu Monachium z VfB Stuttgart obejrzysz w Polsce jedynie za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji na Allianz Arena już w sobotę (19 października) o godzinie 18:30.

