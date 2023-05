Pressfocus Na zdjęciu: Kingsley Coman

Bayern Monachium – Schalke, typy i przewidywania

Werder Brema postawił w ubiegłej kolejce Bayernowi Monachium trudne warunki. Widać było, że presja walki o tytuł mistrzowski nieco utrudnia grę zawodnikom Thomasa Tuchela. Bawarczycy mieli problem z wykończeniem, a w ich akcjach brakowało płynności. W sobotę przyjdzie im zmierzyć się z Schalke, które wciąż walczy o utrzymanie. Motywacji nie powinno zatem zabraknąć piłkarzom obu drużyn. Spodziewamy się, że Die Roten mocno przycisnąć już od pierwszych minut i postarają się o szybkiego gola. Nasz typ: 1. połowa Liczba goli Powyżej 1.5.

Bayern Monachium – Schalke, ostatnie wyniki

Po kilku gorszych meczach Bayern znów zaczął wygrywać. Porażka z Mainz podziałała na Bawarczyków otrzeźwiająco i w kolejnych meczach wygrali z Herthą Berlin i Werderem Brema odpowiednio 2:0 i 2:1.

Schalke wygrało aż trzy z poprzednich pięciu meczów, co pozwoliło zespołowi wreszcie wydostać się ze strefy spadkowej. Po porażce z Hoffenheim zespół z Gelsenkirchen pokonał Herthę Berlin aż 5:2. Udało mu się wygrać też z Werderem Brema i Mainz. To ważne punkty w kontekście utrzymania.

Bayern Monachium – Schalke, sytuacja kadrowa

Wielu zawodników Bayernu od dłuższego czasu zmaga się z kontuzjami i zabraknie ich w rywalizacji z Schalke. Na pewno nie zagrają Neuer, Hernandez, Satnisic, Davies, Choupo-Moting i Upamecano. To poważne osłabienia dla Thomasa Tuchela.

Również Schalke zmaga się z problemem wielu kontuzji. Z powodu urazów przeciwko Bayernowi nie zagrają Balanta, Fahrmann, Heekeren, Jenz i Kozuki.

Bayern Monachium – Schalke, historia

Bayern Monachium może pochwalić się znakomitą passą przeciwko Schalke. Bawarczycy wygrali aż 11 kolejnych meczów z tym rywalem. Ostatnie zwycięstwo Schalke przypada na rok 2011. Historia jest zatem murem za gospodarzami sobotniego spotkania.

Bayern Monachium – Schalke, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na to spotkanie dobitnie pokazują, że każdy inny wynik niż zwycięstwo Bayernu będzie ogromną niespodzianką. Typ na wygraną gospodarzy to ok. 1.12. Remis wyceniany jest już na 10.00. Stawiając na zwycięstwo Schalke możemy spodziewać się linii rzędu nawet 19.00.

Bayern Monachium – Schalke, kto wygra

Bayern Monachium – Schalke, przewidywane składy

Bayern Monachium – Schalke, transmisja

Mecz 32. kolejki pomiędzy Bayernem Monachium i Schalke obejrzycie na antenie Viaplay. Początek rywalizacji został zaplanowany na sobotę 13 maja o godzinie 15:30. Areną starcia będzie Allianz Arena w Monachium.

