PressFocus Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Bayern – Koeln: typy i kursy na mecz Bundesligi. We wtorkowy wieczór Bawarczycy podejmą kolejną próbę odniesienia pierwszego zwycięstwa w 2023 roku. Czeka ich jednak niełatwe zadanie, bowiem ich rywalem będzie zespół, który w poprzedniej kolejce zdobył siedem bramek.

Allianz Arena Bundesliga Bayern Monachium FC Koeln 1.22 7.80 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 stycznia 2023 21:39 .

Bayern – Koeln, typy i przewidywania

Bayern Monachium jest wyraźnym faworytem do zwycięstwa i nie powinien mieć problemów z zapisaniem na swoje konto trzech punktów. Nie zmienia tego również niezwykła skuteczność jedenastki z Kolonii w ostatnim ligowym meczu. We wtorkowym meczu dla gości dużym sukcesem byłoby zdobycie już jednego punktu i z pewnością postarają się postawić Bayernowi trudne warunki. My w tym meczu stawiamy na BTTS. Nasz typ: BTTS

STS 1.71 BTTS (obie strzelą – TAK) Zagraj!

Bayern – Koeln, sytuacja kadrowa

W obu zespołach zabraknie kilku zawodników, ale na szczególną uwagę zasługują absencje w ekipie gospodarzy. Trener Julian Nagelsmann nie będzie mógł skorzystać z usług między innymi Manuela Neuera, Lucasa Hernandeza, Sadio Mane czy Dayota Upamecano. Każdy z nich w normalnych okolicznościach wybiegłby na murawę w wyjściowym składzie.

Lista absencji w zespole FC Koeln również jest bardzo długa. Kilku zawodników drużyny z Kolonii leczy kontuzje, które eliminują ich z gry w najbliższych tygodniach.

Bayern – Koeln, ostatnie wyniki

Bayern Monachium rywalizację w 2023 roku rozpoczął od remisu. Bawarczycy w wyjazdowym meczu podzielili się punktami z RB Lipsk (1:1) i obecnie prowadzą w tabeli z pięciopunktową przewagą nad drugim Eintrachtem Frankfurt.

Tymczasem FC Koeln, które końcówki ubiegłego roku nie mogło zaliczyć do udanych (trzy ligowe porażki z rzędu), nie mogło wyobrazić sobie lepszego powrotu po zimowej przerwie. W sobotnim meczu Bundesligi jedenastka z Kolonii rozgromiła 7:1 Werder Brema.

Bayern – Koeln, historia

Bayern wygrał 16 ostatnich ligowych pojedynków z FC Koeln. W poprzednim sezonie Bawarczycy wygrali przed własną publicznością 3:2, natomiast w wyjazdowym meczu nie dali szans rywalom pewnie zwyciężając 4:0. Cztery gole w tych spotkaniach zdobył Robert Lewandowski.

FC Koeln ostatnie punkty przeciwko Bayernowi zdobył w lutym 2011 roku, kiedy na własnym stadionie wygrał w ligowym meczu 3:2.

Bayern – Koeln, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy we wtorkowym meczu na Allianz Arena nie przewidują innego rozstrzygnięcia niż wygrana Bayernu. Kursy na zwycięstwo gospodarzy nie przekraczają 1.22. Jeżeli ktoś spodziewa się w tym meczu niespodzianki to powinien również rozważyć skorzystanie z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL.

Bayern – Koeln, przewidywane składy

Bayern – Koeln, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bayernu 0% remisem 100% wygraną Koeln 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Bayernu

remisem

wygraną Koeln

Bayern – Koeln, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie 17. kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium i FC Koeln rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

Ponadto mecz zupełnie za darmo można obejrzeć dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny kupon w ciągu 24h poprzedzających mecz (lub live).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.