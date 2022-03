Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium - Bayer Leverkusen

Bayern – Bayer: typy i kursy na mecz Bundesligi. Przed Bawarczykami jedno z kluczowych spotkań w walce o mistrzostwo Niemiec w tym sezonie. Z kolei goście z Leverkusen sprawiając niespodziankę będą chcieli włączyć się do walki o drugie miejsce w tabeli.

Bayern – Bayer, typy i przewidywania

W roli faworyta na boisko wybiegną gospodarze, ale czeka ich niewątpliwie bardzo trudne zadanie. Gościom z Leverkusen w żadnym wypadku nie można odbierać szans na sprawienie niespodzianki na Allianz Arena, tym bardziej że dysponują niezwykle skuteczną ofensywą. Z kolei Bayern w ostatnich tygodniach miał sporo problemów z defensywą.

W przypadku sobotniego spotkania w Monachium nie pokusimy się o wskazanie rozstrzygnięcia, ale spodziewamy się w tym pojedynku bramek i to z obu stron. Aż w 10 z 11 ostatnich bezpośrednich spotkań między tymi drużynami we wszystkich rozgrywkach byliśmy świadkami BTTS-u. Spodziewamy się go również w najbliższym meczu. Nasz typ: BTTS (obie strzelą – TAK)

Eintracht – Bayern, ostatnie wyniki

Bayern Monachium w ubiegłym tygodniu zrobił kolejny krok w kierunku mistrzowskiego tytułu. Bawarczycy w wyjazdowym meczu skromnie 1:0 pokonali Eintracht Frankfurt i powiększyli do ośmiu punktów przewagę nad drugą w tabeli Borussią Dortmund. Forma drużyny prowadzonej przez Juliana Nagelsmanna pozostawia jednak wiele do życzenia, dlatego też kibice bawarskiego giganta mogą spodziewać się dla ich zespołu trudnej przeprawy w sobotnie popołudnie.

Bayern po tym jak wcześniej pokonał również 4:1 Greuther Fuerth zagra w sobotę o trzecie zwycięstwo z rzędu, ale w Monachium muszą mieć z tyłu głowy nieudane występy przeciwko VfL Bochum (2:4) i Red Bull Salzburg (1:1) w Lidze Mistrzów.

Rywalem jedenastki z Allianz Arena będzie trzeci w tabeli Bayer Leverkusen, który wygrał pięć z sześciu ostatnich ligowych meczów. Jedyne potknięcie zaliczył w niedawnym meczu z FSV Mainz, przegrywając na wyjeździe 2:3. Przed tygodniem drużyna z BayArena wygrywając pewnie 3:0 potwierdziła jednak, że był to tylko wypadek przy pracy.

Zobacz także: aktualna tabela Bundesligi

Bayern – Bayer, historia

Bayern w sobotnie popołudnie będzie miał po swojej stronie nie tylko atut własnego boiska, ale na ich korzyść przemawia również historia bezpośrednich pojedynków z Bayerem Leverkusen. Obie drużyny na boiskach Bundesligi mierzyły się już 85 razy. 51 z tych pojedynków zakończyło się wygranymi Bayernu, a w zaledwie 18 triumfowali piłkarze z Leverkusen.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki Bayern wygrał pięć ostatnich spotkań z Bayerem. Jesienią nie dał mu szans w Leverkusen, efektownie wygrywając 5:1. Dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się wówczas Robert Lewandowski, ale najskuteczniejszym zawodnikiem Bayernu w historii pojedynków obu zespołów pozostaje Roy Makaay.

Bayern – Bayer, kursy bukmacherskie

Choć forma obu drużyn może wskazywać na co innego, bukmacherzy nie mają wątpliwości w przypadku sobotniego spotkania i zdecydowanie stawiają w nim na wygraną Bayernu. Kursy na zwycięstwo Bawarczyków oscylują w okolicy 1.40. Sobotni mecz w Monachium może być dobrą okazją do skorzystania z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka do 234 zł który otrzymacie rejestrując konto i wykorzystując STS kod promocyjny GOAL.

Bayern – Bayer, przewidywane składy

Trener Bayernu Julian Nagelsmann już w kilku ostatnich spotkaniach musiał radzić sobie bez kilku ważnych zawodników, a teraz doszedł mu kolejny problem. Z powodu piątej żółtej kartki w sezonie zagrać nie będzie mógł Lucas Hernandez. Ponadto ze względów zdrowotnych nadal nieobecni będą Alphonso Davies, Leon Goretzka, Manuel Neuer i Corentin Tolisso.

Lista absencji w Leverkusen jest znacznie krótsza, bowiem znajdują się na niej trzy nazwiska. W Monachium nie wystąpią Karim Bellarabi, Andriej Łuniew i przede wszystkim Patrik Schick.

Bayern: Ulreich – Pavar, Suele, Upamecano – Kimmich, Musiala – Gnabry, Mueller, Sane, Coman – Lewandowski

Bayer: Hradecky – Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker – Aranguiz, Demirbay – Diaby, Wirtz, Adli – Alario

Bayern – Bayer, transmisja meczu

Z uwagi na to, że prawa do transmisji meczów w Bundeslidze należą do platformy streamingowej Viaplay, mecz nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem internetu, ale konieczne jest wykupienie subskrypcji, której miesięczny koszt wynosi 34 zł.

Mamy jednak dobrą wiadomość, bowiem pojedynku z Bayernu i Bayernu będzie można obejrzeć również zupełnie za darmo na stronie bukmachera STS. Transmisja będzie dostępna dla jego klientów, którzy dokonają rejestracji konta podając kod promocyjny GOAL oraz w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem transmitowanego meczu zagrają dowolny zakład.

