Bayern – Augsburg: typy i kursy na mecz Bundesligi. Po rozczarowaniu związanym z porażką w Lidze Mistrzów Bayern Monachium będzie starał się zrobić kolejny krok w kierunku zapewnienia sobie mistrzowskiego tytułu.

Bayern – Augsburg, typy i przewidywania

Każdy inny wynik niż wygrana Bayernu w sobotnim meczu będzie sensacją. Granie na czystą “jedynkę” nie jest jednak opłacalne ze względu na bardzo niskie kursy. Bawarczycy z pewnością będą jednak chcieli pokazać się z jak najlepszej strony i rywale nie mogą liczyć na żadną taryfę ulgową. W sobotnie popołudnie na Allianz Arena bramek na pewno nie zabraknie, a naszym zdaniem zobaczymy ich całkiem sporo. Nasz typ: powyżej 3,5 bramki

Bayern – Augsburg, ostatnie wyniki

Bayern Monachium po ostatniej ligowej kolejce ponownie umocnił się na prowadzeniu w ligowej tabeli. W ostatnich dwóch ligowych spotkaniach Bawarczycy zdobyli sześć punktów, pewnie pokonując 4:0 Union Berlin i 4:1 Freiburg. W tym samym czasie ich najgroźniejszy rywal w walce o tytuł – Borussia Dortmund – zdobył tylko jeden punkt. W efekcie przewaga drużyny Juliana Nagelsmanna na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu wynosi aż dziewięć punktów.

Dobrych występów w lidze Bayernowi nie udało się jednak przełożyć na rywalizację w Lidze Mistrzów. W środę mistrzowie Niemiec w pierwszym ćwierćfinałowym meczu musieli na wyjeździe uznać wyższość Villarreal (0:1). Bawarczycy mają przed sobą jeszcze rewanż na własnym obiekcie, ale zanim do niego dojdzie czeka ich ligowa rywalizacja z Augsburgiem.

Bayern do sobotniego meczu przystąpi w roli faworyta, ale w żadnym wypadku nie może lekceważyć swojego przeciwnika. Augsburg wygrał bowiem trzy z ostatnich czterech ligowych spotkań i będzie chciał pokazać, że nie było to dziełem przypadku. Szanse na sprawienie przez nich niespodzianki, patrząc również na ich wyjazdową formę w tym sezonie (dwa zwycięstwa, cztery remisy i aż osiem porażek), nie wydają się jednak wielkie.

Bayern – Augsburg, historia

Obie drużyny w Bundeslidze mierzyły się do tej pory 21 razy. Aż 16 z tych pojedynków zakończyło się wygranymi Bayernu. Augsburg niespodziankę sprawił pięć razy, dwukrotnie remisując i odnosząc trzy zwycięstwa.

Augsburg to również jeden z ulubionych rywali Roberta Lewandowskiego, który w barwach Bayernu zdobył w lidze przeciwko tej drużynie już 15 bramek. Jedną z nich zapisał na swoje konto w pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie, w którym Bayern wygrał w Monachium 5:2.

Bayern – Augsburg, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w sobotnim meczu nie dają żadnych szans Augsburgowi. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają nawet 1.15, podczas gdy na remis można postawić nawet po kursie przekraczającym 10.00. Spotkanie to może być dobrą okazją do skorzystania z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka do 234 zł, który jest dostępny dla czytelników naszego serwisy. Aby go otrzymać wystarczy podczas rejestracji wykorzystać STS kod promocyjny GOAL.

Bayern – Augsburg, przewidywane składy

W sobotnie popołudnie trener Bayernu Julian Nagelsmann nie będzie miał do swojej dyspozycji trzech kontuzjowanych zawodników – Choupo-Motinga, Sarra i Tolisso. W składzie gości nie zagrają natomiast Gruezo (kartki), Pedersen (koronawirus), Sarenren Bazee, Strobl i Uduokhai (kontuzje).

Od pierwszej minuty na boisko możemy się natomiast spodziewać trzech Polaków – Roberta Lewandowskiego, Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego.

Bayern: Neuer – Pavard, Suele, Hernandez – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Mueller, Musiala, Sane – Lewandowski

Augsburg: Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago – Maier, Dorsch – Caligiuri, Vargas – Hahn, Niederlechner

Bayern – Augsburg, transmisja meczu

Przyzwyczailiśmy się już, że meczów niemieckiej Bundesligi od początku sezonu nie możemy oglądać w tradycyjnej telewizji. Jedną z opcji pozwalających na obejrzenie także sobotniego meczu Bayernu z Augsburgiem jest skorzystanie z platformy streamingowej Viaplay. Aby odblokować sobie dostęp należy wykupić subskrypcję.

Druga opcja jest natomiast zupełnie darmowa, bowiem transmisje na swojej stronie dla swoich klientów udostępnia bukmacher STS. Aby mieć możliwość obejrzenia meczu wystarczy spełnić dwa warunki: zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz w ciągu ostatnich 24 godzin zagrać dowolny zakład.

