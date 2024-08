Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2024)

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alex Grimaldo

Leverkusen – Stuttgart: typy bukmacherskie

Bukmacherzy wierzą, że Bayer Leverkusen zademonstruje swoją siłę w nadchodzącym starciu z VfB Stuttgart. Stawką tego spotkania będzie pierwsze trofeum w nowym sezonie, więc obie drużyny zrobią wszystko, aby dać kibicom okazję do świętowania już na początku kampanii.

Biorąc pod uwagę jakość obu zespołów, uważam, że Aptekarze sięgną po trzecie trofeum pod wodzą Xabiego Alonso. W bezpośrednim starciu z wicemistrzem Niemiec spodziewam się ponownie otwartego i ofensywnego futbolu, do którego przyzwyczaił nas Bayer w ubiegłym sezonie. Dlatego proponuje, aby w tym meczu postawić na liczbę goli w wykonaniu gospodarzy. Mój typ: Bayer Leverkusen powyżej 1.5 goli.

Leverkusen – Stuttgart: ostatnie wyniki

Bayer podczas przygotowań do sezonu rozegrał 4 mecze sparingowe. Co ciekawe, mistrzowie Niemiec tylko raz odnieśli zwycięstwo w sparingu. Na samym początku wygrali z RW Essen (2:1). Później dwukrotnie w spotkaniu z rywalem zza granicy remisowali. Najpierw starcie z Lens zakończyło się wynikiem (2:2), a następnie pojedynek z Betisem skończył się rezultatem (1:1). Wysokiej porażki doznali natomiast w konfrontacji z Arsenalem, gdzie Kanonierzy pokonali ich aż (1:4).

VfB Stuttgart przed startem sezonu 2024/2025 rozegrał aż sześć gier kontrolnych. Pięć z nich zakończyło się zwycięstwem, zaś w sparingu z Luzern zremisowali bezbramkowo. Drużyna prowadzona przez Sebastiana Hoenessa wygrała m.in. z Athletic Bilbao (4:0), Fortunną Sittard (3:0) czy Hiroshimą (5:2) i Kyoto (5:3).

Leverkusen – Stuttgart: historia

W poprzednim sezonie obie drużyny rywalizowały między sobą trzykrotnie i tylko jedno spotkanie rozstrzygnęło się na korzyść jednej ze stron. Podczas dwóch starć w Bundeslidze w obu przypadkach mecz kończył się remisem. Bayer Leverkusen przed własną publicznością zremisował z rywalami (2:2). Z kolei VfB Stuttgart u siebie również podzielił się punktami z Aptekarzami, kończąc starcie wynikiem (1:1).

W ćwierćfinale Pucharu Niemiec po emocjonującej końcówce regulaminowego czasu gry, która wskazywała na dogrywkę, ostatecznie to podopieczni Xabiego Alonso byli górą. Bramkę na wagę zwycięstwa (3:2) w 90. minucie spotkania zdobył Jonathan Tah.

Leverkusen – Stuttgart: kto wygra?

Leverkusen – Stuttgart: kursy bukmacherskie

Bayer Leverkusen będzie zdecydowanym faworytem meczu o Superpuchar Niemiec. Bukmacherzy dostrzegają siłę i potencjał zespołu Xabiego Alonso co odzwierciedlają kursy oferowane na zwycięstwo poszczególnych drużyn. Wygraną Aptekarzy możemy postawić z kursem ok. 1.85, zaś triumf Stuttgartu ze współczynnikiem ok. 3.92.

Leverkusen – Stuttgart: przewidywane składy

Bayer: Hradecky – Tapsoba, Tah, Kossounou – Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong – Wirtz, Hofmann – Boniface

Stuttgart: Nubel – Stenzel, Rouault, Chabot, Kratzig – Silas, Karazor, Leweling, Stiller, Diehl – Demirović

Leverkusen – Stuttgart: transmisja meczu

Finałowe spotkanie Superpucharu Niemiec pomiędzy Bayerem Leverkusen a VfB Stuttgart będzie można oglądać w internecie. Transmisja meczu będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji o godzinie 20:30.

