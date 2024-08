Bayer Leverkusen – RB Lipsk: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Bayer Leverkusen – RB Lipsk, typy i przewidywania

Faworytem do mistrzostwa w tym sezonie jest Bayer. Nie dziwi zatem fakt, że w sobotę to drużyna z Leverkusen będzie pod presją w starciu z RB Lipsk. Spotkanie odbędzie się na BayArena, a tam Xabi Alonso dwa razy pokonał najbliższego rywala (odpowiednio 2:0 i 3:2). Sądzę, że tym razem będzie podobnie i to mistrz Niemiec okaże się zwycięskim zespołem. Mój typ: wygrana Bayeru.

Bayer Leverkusen – RB Lipsk, sytuacja kadrowa

Obie ekipy mają swoje pewne problemy zdrowotne. Stratą dla sobotniego widowiska jest fakt, że przez kontuzje nie wystąpią w nim tacy piłkarze jak Ezequiel Palacios po stronie Leverkusen, czy Xavier Schlager z Lipska.

Kontuzje i zawieszenia Bayer Leverkusen Zawodnik Powrót Exequiel Palacios Uraz łąkotki Połowa listopada 2024

Kontuzje i zawieszenia RB Lipsk Zawodnik Powrót Xaver Schlager Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 El Chadaille Bitshiabu Uraz uda Połowa września 2024 Assan Ouédraogo Kontuzja kolana Koniec września 2024 Castello Lukeba Powołanie do reprezentacji Po 0 meczach Willi Orban Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 2 meczach

Bayer Leverkusen – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Mamy już sezon 2024/2025, ale wciąż można odnieść wrażenie, że oglądamy Bayer z minionej kampanii. Drużyna Xabiego Alonso doprowadziła do rzutów karnych w końcówce meczu o Superpuchar Niemiec ze Stuttgartem, a następnie sięgnęła po trofeum. Później ograła 3:2 Borussię Moenchengladbach w Bundeslidze, a także awansowała do kolejnej rundy Pucharu Niemiec po wygranej z niżej notowanym zespołem Jena.

RB Lipsk ma dość spokojny początek sezonu. Drużyna zaczęła bieżącą kampanię od rywalizacji w Pucharze Niemiec, gdzie przeciwnikiem był zespół RW Essen, który udało się pokonać 4:1. Terminarz na inaugurację Bundesligi również był dość łaskawy, ponieważ RB Lipsk zmierzył się z VFL Bochum, z którym rozprawił się 1:0.

Bayer Leverkusen – RB Lipsk, historia

W poprzednim sezonie warto było oglądać bezpośrednie pojedynki z udziałem Bayeru i Lipska. Obie konfrontacje okazały się świetnymi, bramkostrzelnymi widowiskami. Ekipa z Leverkusen wygrała 3:2 przed swoją publicznością, ale również na wyjeździe.

Bayer Leverkusen – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Według szacowań bukmacherów faworytem sobotniego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną mistrza Niemiec wynosi około 1.75, a typ na zwycięstwo Lipska to mniej więcej 4.00. Natomiast kurs na remis jest szacowany od 3.90 do 4.05. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Bayer Leverkusen – RB Lipsk, przewidywane składy

Bayer Leverkusen Xabi Alonso RB Lipsk Marco Rose Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Rezerwowi 11 Martin Terrier 13 Arthur 14 Patrik Schick 19 Nathan Tella 21 Amine Adli 23 Nordi Mukiele 24 Aleix Garcia 36 Niklas Lomb 44 Jeanuel Belocian 6 Elif Elmas 9 Yussuf Poulsen 14 Christoph Baumgartner 16 Lukas Klostermann 18 Arthur Vermeeren 19 Andre Silva 26 Maarten Vandevoordt 44 Kevin Kampl

Bayer Leverkusen – RB Lipsk, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Bayeru 0% Remis 0% Wygrana Lipska 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Bayeru

Remis

Wygrana Lipska

Bayer Leverkusen – RB Lipsk, transmisja meczu

Spotkanie Bayer Leverkusen – RB Lipsk będzie transmitowane tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego na BayArena wybrzmi już w najbliższą sobotę, 31 sierpnia o godzinie 18:30.

