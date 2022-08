PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Rayo Vallecano: typy i kursy na mecz La Liga. Już w sobotę oficjalny debiut w barwach katalońskiego giganta zaliczy Robert Lewandowski. Reprezentant Polski będzie starał się otworzyć swoje konto bramkowe w hiszpańskiej ekstraklasie podczas meczu z Rayo Vallecano na Camp Nou.

Spotify Camp Nou LaLiga FC Barcelona Rayo Vallecano 1.22 7.25 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 15:32 .

Barcelona – Rayo, typy i przewidywania

FC Barcelona po wzmocnieniach dokonanych latem będzie chciała wejść w dobrze sezon i zaprezentować swoją moc już w pierwszym meczu na Camp Nou. Podopieczni Xaviego Hernandeza są murowanym faworytem do zwycięstwa i jeżeli zaprezentują pełnię potencjału powinni odnieść wysokie zwycięstwo. My również nie spodziewamy się żadnych przeszkód i stawiamy na wygraną Dumy Katalonii przynajmniej dwoma golami. Nasz typ: wygrana Barcelony (handicap -1,5).

Barcelona – Rayo, ostatnie wyniki

FC Barcelona ma za sobą bardzo ciekawy okres przygotowawczy, którego dużą część spędziła za oceanem, objeżdżając Stany Zjednoczone. Drużyna prowadzona przez Xaviego Hernandeza podczas tournee rozegrała cztery towarzyskie spotkania, odnosząc trzy zwycięstwa i notując jeden remis. W pokonanym polu pozostawiła Inter Miami (6:0), Real Madryt (1:0) i New Yord Red Bulls (2:0), a remis zaliczyła w konfrontacji z Juventusem (1:1).

Po powrocie do Hiszpanii, przed tygodniem Duma Katalonii rozegrała tradycyjny mecz o Puchar Gampera, w którym mierzyła się z meksykańskim Puman UNAM. Mecz, który odbył się na Camp Nou zakończyło się efektowną wygraną 6:0, a próbkę swoich nieprzeciętnych umiejętności zademonstrował Robert Lewandowski. Reprezentant Polski najpierw uderzeniem z ostrego kąta otworzył wynik meczu, a następnie zaliczył dwie świetne asysty przy golach Pedriego.

Rayo Vallecano w ramach przygotowań do sezonu rozegrało sześć sparingowych spotkań i tylko raz schodziło z boiska pokonane. W pierwszym swoim kontrolnym meczu uległo 0:3 niemieckiemu Freiburgowi. Ponadto odniosło dwa zwycięstwa (2:0 z Sheffield Wednesday i 2:1 z Leganes) oraz trzy remisy (2:2 z Birmingham City, 1:1 z Manchesterem United i 0:0 Realem Valladolid). Szczególnie remis z Czerwonymi Diabłami jest sygnałem dla innych zespołów, że drużyny z Madrytu nie należy lekceważyć.

Barcelona – Rayo, historia

FC Barcelona w sobotni wieczór będzie chciała uniknąć powtórki z poprzedniego sezonu, kiedy dwukrotnie dała się sensacyjnie ograć piłkarzom Rayo. Zespół z Madrytu najpierw wygrał skromnie 1:0 u siebie, a następnie taki wynik powtórzył w kwietniowym meczu na Camp Nou. Zwycięstwa te przerwały serię 13 kolejnych ligowych wygranych Dumy Katalonii nad ekipą Rayo.

Barcelona – Rayo, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów każdy inny wynik niż wygrana Barcelony w tym meczu będzie sensacją. Wskazują na to kursy, które oferują na to spotkanie. Te w standardowych ofertach nie przekraczają obecnie 1.22.

Barcelona – Rayo, przewidywane składy

Polscy kibice w wyjściowym składzie Barcelony będą przede wszystkim szukać Roberta Lewandowskiego. Jeżeli kataloński klub poradzi sobie z formalnościami dotyczącymi rejestracji zawodników, to nie ma żadnych wątpliwości, że to właśnie Polak pojawi się w podstawowej jedenastce na środku ataku. Od pierwszej minuty powinni wystąpić również dwaj inni sprowadzeni latem piłkarze – Jules Kounde i Ronald Araujo. Do dyspozycji Xaviego Hernandeza będą również Franck Kessie i Andreas Christensen, ale na swoją szansę gry w podstawowym składzie będą musieli jeszcze poczekać.

Rayo przed sezonem również dokonało kilku wzmocnień i do zespołu dołączyli Diego Lopez, Florian Lejeune, Unai Lopez, Salvi Sanchez i Sergio Carmello. Wszystko jednak wskazuje na to, że większość z nich rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Trener Andoni Iraola nie zamierza bowiem robić rewolucji w podstawowym składzie, który w poprzednim sezonie spisywał się bez zarzutu.

Barcelona: ter Stegen – Araujo, Kounde, E. Garcia, Alva – Gavi, Busquets, Pedri – Dembele, Lewandowski, Raphinha

Rayo: Dimitrievski – Balliu, Suarez, Catena, F. Garcia – U. Lopez, Ciss – Palazon, Trejo, A. Garcia – Falcao

Barcelona – Rayo, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie pomiędzy Barcelona i Rayo, które rozegrane zostanie na Camp Nou, będzie transmitowane na kanale Canal+ Premium. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:00 i będzie komentowany przez Adama Marchlińskiego i Tomasza Ćwiąkałę.

Spotkanie będzie można obejrzeć także zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

