FC Barcelona – FC Porto, typy i przewidywania

FC Barcelona i FC Porto mają taki sam bilans dziewięciu punktów po czterech meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Warto zauważyć, że zespół Xaviego Hernandeza wygrał w tym sezonie osiem z dziewięciu meczów rozgrywanych na własnym boisku, z kolei Portugalczycy wygrali osiem z dziewięciu meczów wyjazdowych w sezonie 2023/24. Pierwszy mecz na Estadio Dragao zakończył się skromną wygraną Barcy. Bardzo trudno jest wskazać faworyta tego pojedynku biorąc pod uwagę również formę obu drużyn. Ostatnie pięć meczów Blaugrany to 2 zwycięstwa, remis i dwie porażki, a w przypadku Porto to aż cztery zwycięstwa i tylko jedna porażka. Duma Katalonii w każdym meczu przed własną publicznością zdobywała przynajmniej jednego gola, z kolei Porto tylko raz w ostatnich ośmiu spotkaniach kończyło bez zdobyczy bramkowych. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

FC Barcelona – FC Porto, sytuacja kadrowa

Barcelona w tym pojedynku musi sobie poradzić bez dwóch gwiazd. Poważnie kontuzjowany jest Gavi, który w tym sezonie już nie zagra. Ponadto Ter Stegen narzeka na uraz pleców i we wtorkowym spotkaniu nie wystąpi. Po stronie gości z tego samego powodu nie będą mogli zagrać Wendell oraz Marcano.

FC Barcelona – FC Porto, ostatnie wyniki

FC Barcelona słabo spisuje się w ostatnich tygodniach. Blaugrana w weekend tylko zremisowała z Rayo Vallecano. We wcześniejszych spotkaniach pokonała natomiast Real Sociedad oraz Alaves, ale przegrała z Realem Madryt i Szachtarem Donieck. W grupie Ligi Mistrzów jest pierwsza z dziewięcioma punktami na koncie. Jednak drugie Porto zgromadziło tyle samo oczek. Portugalczycy w ostatnich pięciu pojedynkach odnieśli aż cztery wygrane. Pokonali w tym czasie Montalegre, Guimaraes, Royal Antwerp oraz Vizelę. Jedyną porażkę ponieśli w starciu z Estoril.

FC Barcelona – FC Porto, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tej edycji Ligi Mistrzów Barcelona wygrała z Porto 1:0. Co więcej, Duma Katalonii notuje serię pięciu wygranych z rzędu w bezpośrednich starciach. Portugalczycy na wygraną czekają od 1985 roku.

FC Barcelona – FC Porto, kursy bukmacherskie

FC Barcelona – FC Porto, kto wygra

FC Barcelona – FC Porto, przewidywane składy

FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład FC Porto Sérgio Conceição Rezerwowi ▼ 5 Íñigo Martinez 7 Ferrán Torres 17 Marcos Alonso 20 Sergi Roberto 21 Frenkie De Jong 23 Jules Kounde 26 Ander Astralaga 27 Lamine Yamal 30 Marc Casado 32 Fermín López 8 Marko Grujic 9 Mehdi Taremi 13 Wenderson Galeno 14 Claudio Ramos 21 Fran Navarro 28 Romario Baro 29 Toni Martínez 70 Gonçalo Borges

FC Barcelona – FC Porto, transmisja meczu

Mecz Barcelony z FC Porto będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1. Ten pojedynek będzie można obejrzeć również w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z oferty, dzięki której przez pierwsze dwa miesiące 30-dniowy abonament kosztuje jedynie 39 zł. W standardowej ofercie pakiet z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 74 zł/mies. Łącznie przez okres trwania promocji można zaoszczędzić aż 70 zł. Warto dodać, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąć.

