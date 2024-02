FC Barcelona

IMAGO/Marco Canoniero/Piccirillo Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Getafe, typy bukmacherskie

Ostatnie występy Barcelony są małym “światełkiem w tunelu” dla kibiców katalońskiego klubu. Barcelona zaczęła regularnie punktować, choć styl w jakim to robi nie jest jeszcze zbyt efektowny. Dobre wyniki zespołu w ostatnich meczach to w dużej mierze zasługa rosnącej formy Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w trzech ostatnich ligowych meczach zdobył cztery gole. W mijającym tygodniu dołożył również gola w Lidze Mistrzów. W sobotę polski napastnik będzie chciał zapewne przedłużyć strzelecką serię i to właśnie on powinien być największym zmartwieniem dla defensywy Getafe. Czy wysoka forma Polaka pozwoli Barcelonie zapisać na swoje konto kolejne trzy punkty? Moim zdaniem tak. Mój typ: wygrana Barcelony

Barcelona – Getafe, ostatnie wyniki

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Barcelony znacząco różnią się od tego, co widzieliśmy jeszcze w styczniu. Drużyna Xaviego Hernandeza zaczęła regularnie punktować, czego potwierdzeniem jest także passa pięciu kolejnych meczów bez porażki. Co prawda gra Dumy Katalonii pozostawia jeszcze wiele do życzenia, ale na obecnym etapie dla drużyny najważniejsze jest regularne punktowanie.

W czterech ostatnich ligowych spotkaniach Barcelona zdobyła dziesięć punktów – 1:0 z Osasuną (u siebie), 3:1 z Alaves (na wyjeździe), 3:3 z Granadą (u siebie), 2:1 z Celtą (na wyjeździe). W tym tygodniu katalońska drużyna rozegrała również pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, remisując 1:1 na wyjeździe z Deportivo Alaves.

W sobotnie popołudnie rywalem Barcelony będzie plasujące się w środku ligowej stawki Getafe. Drużyna z przedmieść Madrytu spisuje się w ostatnim czasie ze zmiennym skutkiem. W sześciu ostatnich spotkaniach w La Liga odniosła dwa zwycięstwa, doznała dwóch porażek i dwa razy podzieliła się punktami z rywalami. W ostatniej kolejce Getafe zremisowało 1:1 na wyjeździe z Villarreal. Był to także w czwarty z rzędu wyjazdowy mecz w lidze bez wygranej.

Barcelona – Getafe, historia

Ostatnie bezpośrednie pojedynki tych zespołów pokazały, że Getafe jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla Barcelony. Trzy z czterech ostatnich starć w lidze zakończyło się bezbramkowymi remisami. Taki rezultat padł między innymi w pierwszej ich konfrontacji w tym sezonie.

Trzeba jednak zaznaczyć, że Getafe ma patent na Barcelonę przede wszystkim u siebie. W meczach rozgrywanych na Camp Nou ostatni raz punkt zdobyło w 2018 roku. Ostatnie cztery mecze w Barcelonie zakończyły się wygranymi gospodarzy.

Barcelona – Getafe, kursy bukmacherskie

FC Barcelona niewątpliwie dysponuje lepszym zespołem, ale w tym sezonie potrafi zawodzić w najmniej oczekiwanych momentach. Bukmacherzy są jednak zdania, że inny wynik niż wygrana Dumy Katalonii będzie niespodzianką, której jednak również zupełnie nie wykluczają. Typerzy, którzy chcą postawić na wygraną Barcelony, mogą liczyć na kursy w okolicy 1.85 – 1.90. Natomiast kursy na wygraną gospodarzy przekraczają 3.80. Przy okazji tego meczu warto również skorzystać z oferty przygotowanej przez STS. Nowi klienci, którzy zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOAL będą mieli możliwość postawienia zakładu na gola jednej z drużyn po kursie 150.00. Szczegóły tej oferty znajdziesz wyżej.

Barcelona – Getafe, typ kibiców

Barcelona – Getafe, przewidywane składy

Trener Barcelony Xavi Hernandez w sobotnie popołudnie będzie miał do swojej dyspozycji Joao Felixa i Sergiego Roberto, którzy problemy zdrowotne mają już za sobą. Poza składem ze względu na kontuzje pozostają jednak Marcos Alonso, Alejandro Balde, Gavi i Ferran Torres.

Getafe będzie musiało sobie poradzić bez Mauro Arambarriego, który ze względu na uraz kolana jest wyłączony z gry do końca sezonu. Niepewne pozostają również występu Fabricio Angileriego i Jordiego Martina.

FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Getafe José Bordalás FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Getafe José Bordalás Rezerwowi ▼ 5 Íñigo Martinez 13 Iñaki Peña 15 Andreas Christensen 16 Fermín López 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 20 Sergi Roberto 27 Lamine Yamal 30 Marc Casado 31 Diego Kochen 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort 1 Daniel Fuzato 4 Gastón Álvarez 6 Domingos Duarte 9 Oscar Rodríguez Arnaiz 11 Carles Aleña 14 Juanmi Latasa 18 José Ángel Carmona 24 Ilaix Moriba 25 Yellu Santiago 33 Alejandro Herranz 35 Jorge Benito

Barcelona – Getafe, transmisja meczu

Spotkanie 26. kolejki La Liga rozegrane zostane w sobotę (23 lutego) o godzinie 16:15. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei internetowa transmisja dostępna będzie między innymi w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji pozwalającej na wykupienie rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w atrakcyjnej cenie. W przeliczeniu na jeden miesiąc koszt wyniesie 54 zł, co względem standardowej oferty pozwala zaoszczędzić 240 zł w skali roku. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

