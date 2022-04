PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Barcelona – Eintracht: typy na mecz Ligi Europy. Po remisie w pierwszym spotkaniu we Frankfurcie, grająca w roli zdecydowanego faworyta Duma Katalonii będzie starała się przechylić szalę awansu na swoją stronę przed własną publicznością.

Barcelona – Eintracht, typy na mecz i przewidywania

Ostatni tydzień pokazał, że FC Barcelona dostała małej zadyszki, ale nadal dysponuje ogromnym potencjałem, który pozwala rozstrzygać spotkania na jej korzyść. Tak było przede wszystkim w ostatnim ligowym meczu z Levante. W czwartkowy wieczór można spodziewać się występy zdeterminowanego do wywalczenia awansu zespołu gospodarzy, który będzie chciał potwierdzić, że remis we Frankfurcie był tylko drobnym wypadkiem przy pracy. My nie spodziewany się innego rozstrzygnięcia niż wygrana Barcelony. Nasz typ: zwycięstwo Barcelony

Barcelona – Eintracht, sytuacja kadrowa

W składzie Barcelony na czwartkowe spotkanie z Eintrachtem zabraknie kilku kontuzjowanych zawodników. Na liście nieobecnych znajdują Samuel Umtiti, Ansu Fati czy Sergi Roberto. Do dyspozycji Xaviego Hernandeza nie będzie również Dani Alves.

Dobrą wiadomością jest powrót do kadry meczowej Memphisa Depay’a i Gerarda Pique, choć występ drugiego z nich stoi pod dużym znakiem zapytania. Decyzja w tej sprawie może zapaść tuż przed meczem.

Eintracht do stolicy Katalonii również nie udał się w pełnym składzie. Sztab szkoleniowy niemieckiego klubu nie będzie miał możliwości wystawienia zawieszonego Tuty oraz kontuzjowanych Christophera Lenza i Dianta Ramaja. Niepewny pozostaje występ Djibrila Sowa.

Barcelona – Eintracht, ostatnie wyniki

W ostatni weekend obie drużyny rozegrały swoje kolejne ligowe spotkania, ale tylko podopieczni Xaviego Hernandeza mieli powody do zadowolenia. W wyjazdowym meczu pokonali 3:2 Levante i należy tu podkreślić, że drużyna z Walencji sprawiła katalońskiemu gigantowi olbrzymi problemy. Ostatecznie jednak trzy punkty trafiły na konto Barcelony, dla której była to już siódma ligowa wygrana z rzędu.

Eintracht zaliczył natomiast trzeci z rzędu mecz bez wygranej. Wcześniej zespół z Frankfurtu remisował 0:0 z RB Lipsk (na wyjeździe) i 0:0 z Greuther Fuerth (u siebie), ale w ostatni weekend doznał dziesiątej porażki w sezonie. Na własnym stadionie uległ 1:2 SC Freiburg, w efekcie czego jego strata do miejsc premiowanych występami w europejskich pucharach w kolejnym sezonie wzrosła do pięciu punktów.

Barcelona – Eintracht, historia

Do dwumeczu w roli zdecydowanego faworyta przystępowała Barcelona. Biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez kataloński zespół w ostatnich tygodniach, wydawało się, że już w pierwszym spotkaniu rozstrzygnie sprawę awansu. Eintracht niespodziewanie postawił jednak gościom bardzo trudne warunki i mecz zakończył się remisem 1:1. Przedstawiciel niemieckiej Bundesligi prowadził nawet 1:0 po trafieniu Knauffa na początku drugiej połowy, ale do wyrównania zdołał doprowadzić Ferran Torres. Teraz obie jedenastki czeka konfrontacja na Camp Nou.

Barcelona – Eintracht, kursy

Barcelona – Eintracht, przewidywane składy

Barcelona: Ter Stegen – Araujo, Lenglet, Garcia, Alba – Pedri, Busquets, F. De Jong – Dembele, Aubameyang, Torres

Eintracht: Trapp – Hasebe, Hinteregger, Ndicka – Knauff, Rode, Jakic, Kostic – Lindstrom, Kamada – Borre

Barcelona – Eintracht, transmisja meczu

Jedyną opcją na obejrzenie czwartkowego spotkania 1/4 finału Ligi Europy jest skorzystanie z usług platformy streamingowej Viaplay. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, skomentują Rafał Wolski i Radosław Przybysz.

