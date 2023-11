AZ Alkmaar - Zrinjski Mostar, typy na mecz 5. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Holendrzy mają bardzo znikome szanse na awans do fazy pucharowej. Muszą ograć swojego najbliższego przeciwnika i liczyć, że wynik drugiego meczu w grupie ułoży się po ich myśli. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/ANP Na zdjęciu: AZ Alkmaar

Alkmaar Zrinjski Mostar Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 19:05 .

Alkmaar – Zrinjski, typy i przewidywania

Dla AZ Alkmaar trwająca faza grupowa Ligi Konferencji Europy układa się fatalnie. Holendrzy byli typowani jako jeden z faworytów do występów w rozgrywkach na wiosnę, a tymczasem mają na to już tylko znikome szanse. Po czterech kolejkach uzbierali raptem trzy punkty, co jest wynikiem dramatycznym. W czwartek AZ podejmie u siebie ekipę Zrinjskiego Mostara, która znajduje się w równie trudnej sytuacji. Jeśli drużyna z Alkmaar marzy o awansie, musi pokonać swoich najbliższych rywali i liczyć, że Legia nie zapunktuje w starciu z Aston Villą. Mój typ na czwartkowy mecz w Holandii – AZ wygra więcej niż jedną bramką.

Alkmaar – Zrinjski, ostatnie wyniki

AZ Alkmaar w Eredivisie zajmuje trzecie miejsce ze stratą dziesięciu punktów do lidera. W minionej kolejce ekipa z Alkmaar ograła u siebie FC Volendam 3-0, a wcześniej poległa w ligowym hicie przeciwko Feyenoordowi (0-1). W Lidze Konferencji AZ zanotował serię dwóch kolejnych przegranych w meczach z Aston Villą (1-4, 1-2).

Zrinjski Mostar ma za sobą dwie kolejne wygrane na krajowym podwórku. Do meczu w Lidze Konferencji przystąpi po wyjazdowej porażce z Legią Warszawa. W tabeli zajmuje ostatnie, czwarte miejsce z dorobkiem trzech punktów.

Alkmaar – Zrinjski, historia

Dotychczas w całej historii te drużyny miały okazję spotkać się tylko raz, przy okazji tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. W pierwszej kolejce fazy grupowej Zrinjski Mostar sprawił gigantyczną sensację i ograł u siebie faworyzowanych Holendrów. AZ Alkmaar do przerwy prowadziło 3-0, natomiast po zmianie stron Bośniacy odrobili trzybramkową stratę i finalnie zwyciężyli po szalonym starciu 4-3.

Alkmaar – Zrinjski, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowej rywalizacji będzie AZ Alkmaar. Kurs na wygraną gospodarzy waha się między 1.31 a 1.35. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Zrinjskiego Mostar jest to nawet aż 9.05. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty bukmachera Fortuna dla nowych graczy. Zakładając konto z kodem GOAL można otrzymać bonus powitalny w postaci freebetów oraz zakładu bez ryzyka aż do 635 zł.

Alkmaar – Zrinjski, przewidywane składy

AZ Alkmaar: Ryan, Sugawara, Bazoer, Martins-Indi, Wolfe, Poku, Clasie, Mijnans, Dantas, Van Bommel, Pavlidis

Zrinjski: Maric, Corluka, Senic, Radic, Memija, Malekinusic, Ramic, Kis, Zlomislic, Cuze, Bilbija

Alkmaar – Zrinjski, kto wygra?

Alkmaar – Zrinjski, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 5. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy pomiędzy AZ Alkmaar a Zrinjskim Mostar rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

