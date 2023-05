Auxerre - PSG: typy, kursy, zapowiedź. PSG jest już bardzo bliskie mistrzostwa Francji. Do tytułu potrzebne jest paryżanom zwycięstwo i korzystne wyniki meczów Lens oraz Marsylii. Auxerre natomiast wciąż broni się przed spadkiem, dlatego na boisku może być bardzo ciekawie. Początek meczu o godzinie 21:00.

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Stade de l’Abbe-Deschamps Ligue 1 Auxerre Paris Saint-Germain 7.60 5.40 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2023 20:51 .

Auxerre – PSG, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest PSG, które już w niedzielę może zostać mistrzem Francji. Wydaje się, że każda strata punktów przez PSG w tym pojedynku będzie niemałą sensacją. My natomiast powinniśmy nastawić się na otwarte i ofensywne widowisko. Auxerre nawet jeśli przegrywa to zazwyczaj potrafi wbić rywalom chociaż jedną bramkę. Gospodarze tylko w dwóch z ostatnich ośmiu meczów nie zdobywali gola. PSG natomiast zdobyło czternaście goli w ostatnich pięciu pojedynkach. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

STS 1,56 Bramki powyżej 2,5 – TAK Odwiedź STS

Auxerre – PSG, sytuacja kadrowa

Elisha Owusu to jedyny zawodnik gospodarzy, którego występ stoi pod znakiem zapytania w tym pojedynku. Reszta zespołu pozostaje do dyspozycji trenera. W zespole PSG zawieszony jest Hakimi, natomiast kontuzje leczą Neymar, Kimpembe, Mukiele i Mendes.

Auxerre – PSG, ostatnie wyniki

Auxerre ostatni raz wygrało 16 kwietnia z Nantes. Od tego czasu w notuje serię czterech meczów bez wygranej (2R, 2P). W tabeli Ligue 1 zajmuje szesnaste miejsce mając punkt przewagi nad strefą spadkową. PSG natomiast wygrało aż pięć z ostatnich sześciu meczów przegrywając w tym czasie tylko z Lorient. Paryżanie ograli Ajaccio, Troyes, Angers, Lens oraz Nice. Na dwie kolejki przed końcem sezonu są liderami francuskiej ekstraklasy z sześciopunktową przewagą.

Auxerre – PSG, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w sezonie PSG rozbiło Auxerre aż 5:0. Wcześniej obie drużyny mierzyły się ze sobą w 2015 roku w finale Pucharu Francji i to starcie również zakończyło się na korzyść paryżan, którzy wygrali 1:0. Łącznie ostatnie pięć spotkań to trzy zwycięstwa PSG, jeden remis i jedna wygrana Auxerre.

Auxerre – PSG, kursy bukmacherskie

Nie mogło być inaczej. Zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest PSG, a kursy na wygraną gości to zaledwie około 1,38. Korzystając z okazji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Auxerre – PSG, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Auxerre 0% Remisem 0% Wygraną PSG 100% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Auxerre

Remisem

Wygraną PSG

Auxerre – PSG, przewidywane składy

Auxerre – PSG, transmisja meczu

Niedzielny mecz Auxerre z PSG będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 4. Spotkanie będzie można również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, dzięki której możesz zaoszczędzić aż 60 zł decydując się wykupić sześciomiesięczny abonament z góry. Zapłacisz wtedy 234 zł, natomiast w standardowej ofercie koszt sześciomiesięcznej subskrypcji to 294 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.