Austria – Serbia: typy, kursy, zapowiedź (04.06.2024)

Austria - Serbia: typy i kursy na mecz towarzyski. Początek rywalizacji już we wtorek (4 czerwca) o godzinie 20:45. Reprezentacja prowadzona przez Ralfa Rangnicka jest grupowym rywalem Polaków w nadchodzących mistrzostwach Europy 2024. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią spotkania.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michael Gregoritsch

Austria Serbia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 czerwca 2024 08:01 .

Austria – Serbia, typy i przewidywania

Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech rozpoczną się już za niespełna dwa tygodnie. Austria i Serbia rozpoczną przygotowania do turnieju we wtorek (4 czerwca), spotykając się w Wiedniu. Podopieczni Ralfa Rangnicka notują fenomenalną serię wyników i dążą do szóstego zwycięstwa z rzędu.

Natomiast ekipa Dragana Stojkovicia zwyciężyła tylko w jednym z czterech ostatnich pojedynków. Austriacy w fazie grupowej Euro zmierzą się z Francją, Polską oraz Holandią. Przeciwnikami Serbów w pierwszej fazie turnieju będą Anglicy, Słoweńcy i Duńczycy. Uważam, że faworyzowana Austria zdoła pokonać Serbię przed własną publicznością. Mój typ: Austria.

STS 2.10 Wygrana Austrii Zagraj!

Austria – Serbia, sytuacja kadrowa

W szerokiej kadrze Austrii na mistrzostwa Europy zabrakło kontuzjowanych Davida Alaby, Sasy Kalajdzicia oraz Xavera Schlagera. W Serbii nie ma poważniejszych problemów z kontuzjami.

Kontuzje i zawieszenia Austria Zawodnik Powrót Sasa Kalajdzic Uraz więzadła krzyżowego Koniec października 2024 Xaver Schlager Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Alexander Schlager Kontuzja kolana Do końca sezonu Jonas Auer Nieznany Do końca sezonu

Kontuzje i zawieszenia Serbia Zawodnik Powrót Nikola Cumic Uraz mięśnia Połowa czerwca 2024

Austria – Serbia, ostatnie wyniki

Austriacy udanie przebrnęli przez eliminacje Euro 2024. Zajęli drugą lokatę, za plecami reprezentacji Belgii. W listopadzie w towarzyskiej potyczce rozprawili się z Niemcami (2:0) po bramkach Marcela Sabitzera i Christopha Baumgartnera. W marcu pokonali Słowację (2:0) oraz Turcję (6:1).

Serbia pod wodzą Dragana Stojkovicia przegrała oba mecze kwalifikacyjne Euro ze zwycięzcami grupy G – Węgrami. A także straciła cztery punkty w meczu z Bułgarią, ale pokonując w oba dwumecze z Czarnogórą i Litwą, Orły awansowały na europejski czempionat z drugiego miejsca.

Austria – Serbia, historia

Dotychczasowe spotkania pomiędzy Austrią a Serbią pokazują, że są to drużyny o zbliżonym poziomie, co często prowadzi do wyrównanych i emocjonujących meczów. Jednak to drużyna z Bałkanów ma lepszy bilans bezpośrednich starć. Wygrali trzy mecze, a Austria tylko raz przechyliła zwycięstwo na swoją korzyść. Ostatnie spotkanie między tymi reprezentacjami miało miejsce w październiku 2017 roku w ramach eliminacji el. Mistrzostw Świata. Było to emocjonujące spotkanie, w którym obie drużyny walczyły do końca, a trzy punkty powędrowały do najbliższego grupowego rywala Biało-czerwonych.

Austria – Serbia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują wyrównane starcie, jednak delikatnym faworytem są gospodarze. Mecz zapowiada się na emocjonujące widowisko, w którym obie drużyny będą chciały pokazać swoją siłę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Austria, grając na własnym terenie, będzie dążyła do narzucenia swojego stylu gry i dominacji na boisku. Kurs na wygraną Austrii wynosi mniej więcej 2.10. Jeśli twierdzisz, że starcie zakończy się remisem, to taki kurs oscyluje na poziomie 3.35. Natomiast triumf Serbów wyceniono na około 3.30. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Austria – Serbia, przewidywane składy

Austria: Lindner – Posch, Danso, Wober, Mwene – Sabitzer, Seiwald – Laimer, Baumgartner, Wimmer – Gregoritsch

Serbia: Rajković – Veljković, Gudelj, Pavlović – Zivković, Lukić, Maksimović, Kostić – Milinković-Savić; Vlahović, Mitrović

Austria – Serbia, kto wygra?

Kto wygra mecz? Austria 0% Remis 0% Serbia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Austria

Remis

Serbia

Austria – Serbia, transmisja meczu

Towarzyskie spotkanie Austrii z Serbią będzie transmitowane na antenie TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz. Pierwszy gwizdek sędziego na Ernst Happel Stadion w Wiedniu wybrzmi już we wtorek, 3 czerwca o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.