Atletico Madryt - Girona, typy na mecz 31. kolejki La Ligi. Los Rojiblancos po cennej wygranej w Lidze Mistrzów kontynuują pogoń za trzecią w tabeli Gironą. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico Madryt Girona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2024 16:02 .

Atletico – Girona, typy i przewidywania

Atletico Madryt wciąż gra na dwóch frontach. W środku tygodnia pokonało w Lidze Mistrzów Borussię Dortmund, zbliżając się do awansu do półfinału rozgrywek. W La Lidze przed podopiecznymi Diego Simeone również ambitne wyzwanie, bowiem gonią trzecią w tabeli Gironę. W sobotę obie drużyny zagrają ze sobą, co może być bardzo istotne dla losów bezpośredniej rywalizacji.

Girona jest gigantyczną sensacją tego sezonu La Ligi. Bardzo długo punktowała na poziomie Realu Madryt, lecz na finiszu kampanii zabrakło jej pary i spadła nawet za Barcelonę. Nie zmienia to faktu, że osiąga znakomity wynik, nawet jeśli ostatecznie przegoni ją także Atletico Madryt.

Los Rojiblancos przystąpią do tego meczu między starciami w Lidze Mistrzów, co daje szansę gościom na pozytywny rezultat. Ma po swojej stronie argumenty sportowe, a do tego dochodzi sprzyjający terminarz. Mój typ – Girona wygra.

Atletico – Girona, ostatnie wyniki

Atletico Madryt w środę ograło przed własną publicznością Borussię Dortmund 2-1. Przed rewanżem ma korzystny wynik, choć nie do końca satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę przebieg starcia. Przed tym meczem Los Rojiblancos przełamali się również w lidze, ogrywając Villarreal 2-1. Wcześniej zaliczyli dwie kolejne porażki – z Cadiz (0-2) oraz Barceloną (0-3). W ligowej tabeli ekipa Diego Simeone zajmuje czwarte miejsce, a do trzeciej Girony traci aż siedem punktów.

Girona w ostatnich tygodniach nie potrafi regularnie punktować, a lepsze występy przeplata znacznie gorszymi. W minionej kolejce rzutem na taśmę udało się pokonać Betis 3-2 po zwycięskim trafieniu w doliczonym czasie gry. Wcześniej trzecia siła tego sezonu La Ligi poległa przeciwko Getafe (0-1) i Mallorce (0-1), a także pokonała Osasunę (2-0).

Atletico – Girona, historia

W styczniu te drużyny rozegrały między sobą absolutnie szalony mecz, zakończony domowym zwycięstwem Girony 4-3. Do przerwy ekipa Michela prowadziła 3-2, a po zmianie stron Atletico znów szybko wyrównało. A końcowym rezultacie zadecydował doliczony czas gry, kiedy to Ivan Martinez zapewnił Gironie komplet punktów. Co ciekawe, Girona nie świętowała jeszcze nigdy zwycięstwa na Metropolitano Stadium.

Atletico – Girona, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu jest oczywiście Atletico Madryt, które przystąpi do niego w roli gospodarza. Kurs na wygraną Los Rojiblancos wynosi najczęściej 1.96. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Girony jest to nawet 3.70. Kurs na remis waha się z kolei między 3.55 a 3.80.

Atletico – Girona, przewidywane składy

Atletico – Girona, transmisja meczu

Sobotni mecz 31. kolejki La Ligi między Atletico Madryt a Gironą rozpocznie się o godzinie 14:00. Transmisja będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport.

