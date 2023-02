Pressfocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico Madryt – Getafe: typy i kursy na mecz La Liga. Podopieczni Diego Simeone muszą wciąż walczyć o miejsce na podium La Liga, które obecnie okupuje Real Sociedad. Bez zwycięstw w kolejnych meczach tej straty nie uda się jednak odrobić.

Atletico Madryt – Getafe: typy i przewidywania

Ubogo wygląda ostatnio ofensywnie Atletico Madryt. Memphis Depay zanotował kiepskie wejście do drużyny, a wobec pozbycia się Joao Felixa i Matheusa Cunhi w kadrze nie zostało zbyt wielu napastników. Diego Simeone musi znaleźć szybko receptę na problem małej liczby strzelanych goli. Defensywa również nie prezentuje się tak pewnie, jak w ubiegłych sezonach. Powoli formę odzyskuje jednak Jan Oblak, co jest dobrym prognostykiem na dalszą część sezonu.

Dla Getafe zapowiada się kolejny sezon walki jedynie o utrzymanie. Zespół po 19. kolejkach zajmuje dopiero przedostatnie miejsce i traci do bezpiecznej strefy trzy punkty. Nie jest to duża strata, ale trzeba punktów, żeby wygrzebać się ze strefy spadkowej. Getafe przegrało wszystkie pięć poprzednich meczów, co pokazuje, w jak fatalnej formie się obecnie znajduje. Niewykluczone, że z pracą wkrótce pożegna się Quique Sanchez Flores. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Atletico Madryt – Getafe, wyniki ostatnich meczów

Wygrać z Realem Madryt w pucharze Hiszpanii się nie udało, ale w lidze forma Atletico jest wyraźnie rosnąca. Zespół Diego Simeone wygrał dwa ostatnie spotkania z Realem Valladolid i Osasuną, nie tracąc przy tym żadnej bramki. To dobry prognostyk przed starciem z Getafe.

W 2023 roku Getafe nie ugrało jeszcze żadnego punktu. Zespół przegrał pięć spotkań z rzędu, strzelając przy tym tylko cztery gole. O punkty w wyjazdowym meczu a Civitas Metropolitano również może być niezwykle ciężko.

Atletico Madryt – Getafe, sytuacja kadrowa

Diego Simeone na mecz z Getafe będzie miał do dyspozycji pełną kadrę. Żaden z zawodników nie jest kontuzjowany i wszyscy mogą zagrać. Takiego komfortu nie ma sztab szkoleniowy Getafe. Z powodu urazów wypadki z gry Angileri, Iglesias i Arrambari.

Atletico Madryt – Getafe, historia

W 1. kolejce tego sezonu Atletico bez najmniejszych problemów wygrało na wyjeździe z Getafe 3:0. Diego Simeone nie miałby nic przeciwko, żeby ten rezultat powtórzyć również w sobotnim meczu. Ogółem patrząc, z pięciu poprzednich meczów Getafe udało się zremisować z Rojiblancos tylko raz. Pozostałe cztery to porażki. Statystyki nie przemawiają zatem na ich korzyść.

Atletico Madryt – Getafe, kursy bukmacherskie

Atletico Madryt – Getafe, kto wygra

Atletico Madryt – Getafe, przewidywane składy

Atletico Madryt – Getafe, transmisja

Spotkanie Atletico Madryt z Getafe obejrzycie jedynie na platformie CANAL+Now. Nie będzie ono transmitowane w polskich telewizji.

