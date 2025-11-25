Atletico Madryt – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2025)

Atletico Madryt - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Wanda Metroplitano już w środę (26 listopada) o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Atletico – Inter, typy bukmacherskie

W środowy wieczór dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Atletico Madryt przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Obecnie drużyny znajdują się w kompletnie innym położeniu. Podopieczni Diego Simeone notują serię zwycięstw. Nerazzurri natomiast w miniony weekend doznali polesnej porażki w derbach z AC Milanem (0:1). Nadchodząca rywalizacja będzie dobrą okazją dla Włochów, aby zmazać plamę. Los Colchoneros jednak z pewnością postawią im bardzo trudne warunki.

Ja uważam, że środowe spotkanie zakończy się triumfem wicemistrzów Italii. Mój typ: wygrana Interu

Atletico – Inter, ostatnie wyniki

Atletico Madryt znajduje się w świetnej formie. Los Colchoneros wygrali wszystkie ze swoich ostatnich pięciu spotkań (2:0 z Realem Betis, 3:0 z Sevillą, 3:1 z Royale Union w Lidze Mistrzów, 3:1 z Levante oraz 1:0 z Getafe).

Inter Mediolan natomiast w ostatnim meczu zanotowali bolesną porażkę (0:1 z AC Milanem). Wcześniejsze cztery występy jednak kończyły się ich zwycięstwami (3:0 z Fiorentiną, 2:1 z Hellasem Verona, 2:1 z Kajratem Ałmaty i 2:0 z Lazio).

Atletico – Inter, historia

Rywalizacja Atletico Madryt z Interem Mediolan nie jest częsta, ale ich spotkania często miały duży ciężar. Już w latach 60. oba kluby stoczyły zacięty bój w Pucharze Europy, który ostatecznie wygrał Inter. Najbardziej prestiżowym starciem był Superpuchar Europy 2010, w którym Atlético pokonało świeżo upieczonego triumfatora Ligi Mistrzów. Ostatni rozdział dopisała dramatyczna rywalizacja w 1/8 finału Champions League 2024, zakończona awansem Atletico po rzutach karnych.

Atletico – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwa Interu Mediolan natomiast oscyluje w okolicach 3.05.

Atletico Madryt Inter Mediolan 2.30 3.35 3.05 Odds are subject to change. Last updated 25 listopada 2025 21:44

Atletico – Inter, kto wygra?

Atletico – Inter, przewidywane składy

Atletico – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Atletico Madryt – Inter Mediolan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

