Athletic Bilbao – Slavia Praga: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Athletic Club Slavia Praga Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2024 18:16 .

Athletic – Slavia: typy bukmacherskie

W czwartek Athletic Bilbao zagra ze Slavią Praga na San Mames w 3. kolejce Ligi Europy. Baskowie wrócili do europejskich pucharów po sześciu latach. W sezonie 2017/18 ich przygoda w Lidze Europy zakończyła się na etapie 1/8 finału, gdzie musieli uznać wyższość Olympique Marsylia. W tegorocznej fazie ligowej mają na koncie cztery punkty w dwóch spotkaniach.

Czeska drużyna również zainkasował cztery punkty. Ich ambitne plany na awans do Ligi Mistrzów zostały brutalnie zniszczone po porażce z Lille w fazie play-off. W efekcie musieli zadowolić się miejscem w Lidze Europy. W mojej ocenie Slavia ma realną szansę na pokonanie Hiszpanów. Ich solidna forma i determinacja mogą przesądzić o wyniku tego meczu. Dlatego stawiam na zwycięstwo Czechów. Mój typ: wygrana Slavii Praga.

Paweł STS 4.30 Wygrana Slavii Praga Zagraj teraz!

Athletic – Slavia: ostatnie wyniki

Piłkarze Athleticu Bilbao zainaugurowali fazę ligową od podziału punktów z Romą (1:1), a kluczową bramkę w 85. minucie zdobył Aitor Paredes. Następnie Baskowie odnieśli przekonujące zwycięstwo nad AZ Alkmaar (2:0), dzięki golom Inakiego Williamsa oraz Oihana Sanceta. W miniony weekend podopieczni Ernesto Valverde pokonali (4:1), a dwa gole strzelił Inaki Williams.

Slavia Praga pozostaje niepokonana od dziewięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach, a w tym czasie zremisowała jedynie raz. Wicemistrzowie Czech w Lidze Europy odnieśli zwycięstwo nad Łudogorcem Razgrad (2:0) oraz zremisowali z Ajaxem Amsterdam (1:1). Czeska ekipa pod wodzą Jindricha Trpisovskiego jest obecnie liderem czeskiej ligi, odnosząc 10 zwycięstw i notując jeden remis. W ostatnią niedzielę Slavia ograła na wyjeździe FK Jablonec (2:1).

Athletic – Slavia: historia

W przeszłości obie drużyny nigdy nie miały okazji zmierzyć się w oficjalnym meczu. Zatem czwartkowa rywalizacja będzie historycznym starciem między Athletikiem a Slavią Praga.

Athletic – Slavia: kursy bukmacherskie

Bukmacherskie kursy jasno wskazują, że faworytem czwartkowego meczu jest Athletic. Kursy na zwycięstwo gospodarzy w Bilbao wynosi około 1.77. Tymczasem kursy na triumf Slavii Praga został wyceniony na mniej więcej 4.50. Polecam skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Athletic – Slavia: przewidywane składy

Athletic Club Ernesto Valverde Slavia Praga Jindřich Trpišovský Athletic Club Ernesto Valverde 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Slavia Praga Jindřich Trpišovský Rezerwowi 2 Andoni Gorosabel 4 Aitor Paredes 5 Yeray Álvarez 11 Álvaro Djaló 15 Iñigo Lekue 19 Javier Martón 20 Unai Gómez 21 Ander Herrera 22 Nico Serrano 24 Beñat Prados 26 Álex Padilla 32 Adama Boiro 2 Stepan Chaloupek 8 Lukas Masopust 10 Christos Zafeiris 12 El Hadji Malick Diouf 17 Lukas Provod 18 Jan Boril 23 Petr Sevcik 24 Ales Mandous 25 Tomas Chory 35 Matej Jurasek 37 Dominik Pech

Athletic – Slavia: sonda

Kto wygra mecz w Bilbao? Athletic 0% Remis 0% Slavia Praga 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Athletic

Remis

Slavia Praga

Athletic – Slavia: transmisja meczu

Mecz pomiędzy Athletikiem a Slavią Praga zostanie rozegrany w czwartek, 24 października. Początek w ramach 3. kolejki Ligi Narodów o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane tylko w internecie, na platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.