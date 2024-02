Athletic Bilbao – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (29.02.2024)

IMAGO / Samuel Carreno Na zdjęciu: Diego Simeone

Athletic Bilbao – Atletico Madryt: przewidywania

Półfinał Pucharu Króla. Zarówno Athletic Bilbao, jak i Atletico Madryt mają realne szanse oraz ambicje, aby zagrać w wielkim finale tego turnieju. Jednak nieco bliżej awansu jest ekipa gospodarzy, która w pierwszym meczu wygrała z ekipą Diego Simeone 1:0. Niemniej wynik ten nie daje – jak mówi się w żargonie – gwarancji dowiezienia do kolejnej fazy rozgrywek. Obie drużyny lubią grać ofensywie i zdobyć wiele bramek. Stąd też dość naturalne wydaje się, że obie ekipy zdobędą w tym starciu gola. I taki jest właśnie mój typ: BTTS.

Athletic Bilbao – Atletico Madryt: nieobecni zawodnicy

Athletic Club Zawodnik Powrót Ander Herrera Uraz ścięgna udowego Połowa marca 2024 Yeray Álvarez Uraz kostki Połowa marca 2024 Yuri Berchiche Uraz ścięgna udowego Połowa marca 2024 Oihan Sancet Fizyczny dyskomfort Niepewny Inigo Ruiz de Galarreta Fizyczny dyskomfort Niepewny Unai Gómez Fizyczny dyskomfort Niepewny Nico Williams suspended-(after-2nd-yellow) Po 1 meczu Daniel Vivian Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu

Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Połowa marca 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Koniec marca 2024 Cesar Azpilicueta Uraz łąkotki Koniec kwietnia 2024 Antoine Griezmann Skręcona kostka Koniec marca 2024 José Giménez Uraz mięśnia Niepewny

Athletic Bilbao – Atletico Madryt: ostatnie mecze

W weekend obie te ekipy rozgrywały swoje mecze w ramach rozgrywek La Liga. Ekipa z Bilbao przegrała w trudnym meczu na wyjeździe z Realem Betis 3:1. Z kolei zespół ze stolicy podzielił się punktami z Almerią. To oznacza, że są oni sąsiadami w ligowej tabeli. Na 4. miejscu z dorobkiem 52 punktów lokuje się Atletico, zaś na pozycji numer pięć jest drużyna z Kraju Basków, która uzbierała 49 oczek.

W drodze do półfinału Pucharu Króla gospodarze pokonali m.in. FC Barceloną oraz Deportivo Alaves. Z kolei goście z Madrytu na swojej trasie okazali się lepsi od rywali z Realu i Sevilli.

Athletic Bilbao – Atletico Madryt: historia

Jeśli chodzi o historię spotkań tych ekip, to jest ona długa i niezwykle ciekawa. W pierwszym meczu tego sezonu padł wynik 2:0 dla zespołu z Bilbao. Tak, jak już wspominałem w Pucharze Króla lepsi również byli gracza czwartkowych gospodarzy. Z kolei w poprzednim sezonie dwukrotnie lepsza była drużyna Atletico. Wówczas dwukrotnie padł wynik 1:0.

Athletic Bilbao – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Athletic Bilbao – Atletico Madryt: kto wygra?

Athletic Bilbao – Atletico Madryt: przewidywane składy

Atletico Madryt: Oblak – Savić, Witsel, Hermoso – Llorente, De Paul, Koke, Saul, Riquelme – Griezmann, Morata

Athletic Bilbao: Simon – de Marcos, Alvarez, Paredes, Berchiche – Ruiz, Diaz – Inaki Williams, Sancet, Nico Williams – Guruzeta

Athletic Bilbao – Atletico Madryt: transmisja

Początek tego meczu już w czwartek 29 lutego 2024 roku o godzinie 21:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz w aplikacji i na stronie publicznego nadawcy.

